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10«Барселона» прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов
16:11 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» уступило «Слуцку» в ответной игре, но вышло в полуфинал Кубка Беларуси по футболу

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» стали вторыми участниками полуфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в ответном четвертьфинальном поединке со «Слуцком», состоявшемся в Бобруйске на стадионе имени Александра Прокопенко, минчане уступили 0:1, но за счет победы в первой встрече (2:0) динамовцы прошли дальше.

В 17.30 на той же арене представитель первой лиги национального первенства «Белшина» попытается реабилитироваться за разгромное поражение недельной давности в Солигорске от местного «Шахтера» (0:5).

Первым полуфиналистом кубкового розыгрыша накануне стала «Ислочь» из Минского района, неожиданно выбившая из турнира 15-кратных чемпионов Беларуси футболистов борисовского БАТЭ — 1:1 (в гостях) и 1:0 (дома).

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