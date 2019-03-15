Минское «Динамо» уступило «Слуцку» в ответной игре, но вышло в полуфинал Кубка Беларуси по футболу

Сегодня в ответном четвертьфинальном поединке со «Слуцком», состоявшемся в Бобруйске на стадионе имени Александра Прокопенко, минчане уступили 0:1, но за счет победы в первой встрече (2:0) динамовцы прошли дальше.

В 17.30 на той же арене представитель первой лиги национального первенства «Белшина» попытается реабилитироваться за разгромное поражение недельной давности в Солигорске от местного «Шахтера» (0:5).