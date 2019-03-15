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10«Барселона» прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов
16:33 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Роман Пилипчук: Наверное, сегодня я виноват в том, что не смог достучаться до своих игроков и объяснить им, что 2:0 — это еще не победа

Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук прокомментировал поражение от «Слуцка» (0:1, первая игра 2:0) и выход своей команды в полуфинал Кубка Беларуси по сумме двух встреч, передает корреспондент Tribuna.com.

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— Наверное, я не достучался до футболистов. Неделю мы говорили о том, что 2:0 — это не результат, который гарантирует выход в полуфинал Кубка. Наверное, не достучался. Мы обратили внимание на камбэки в Лиге чемпионов. Как клубы побеждают, проигрывая 0:2. Наверное, сегодня я виноват в том, что не смог достучаться до своих игроков и объяснить им, что 2:0 — это еще не победа.

Что касается игры, в любом случае тяжело противостоять сопернику, который доставляет мяч в атаку с помощью длинных передач на 60−70 метров. Очень тяжело остановить начальную фазу развития такой атаки. Чтобы прервать передачу, нужно выше поднять игроков средней линии. Это невозможно — ты понимаешь, что в середине остаешься в меньшинстве, и соперник будет иметь преимущество в опорной зоне. Поэтому в первом тайме было больше моментов, в которых мы проиграли. Во втором попытались исправить ситуацию за счет крайних полузащитников. Попытались обрезать эти длинные передачи по диагонали. Их уже было чуть меньше, но все равно, сегодня они доставили нам много неудобство. Я считаю, наше сегодняшнее поражение, наверное, закономерно, — сказал Пилипчук.

Минское «Динамо» проиграло «Слуцку» 0:1, хотя могло пропустить больше.

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