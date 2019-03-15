«Тобол» одержал вторую крупную победу и вышел в лидеры КПЛ-2019
Футболисты «Тобола» разгромили «Тараз» в домашнем матче второго тура казахстанской
Футболисты «Тобола» разгромили «Тараз» в домашнем матче второго тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 15 марта, в Костанае и завершилась со счетом 4:1.
Вперед «Тобол» вышел на 31-й минуте, когда капитан команды Азат Нургалиев реализовал пенальти за игру рукой. До крупного счет костанайцы довели во втором тайме. На 57-й минуте у «Тобола» на замену вышел форвард сборной Беларуси Михаил Гордейчук, который на 62-й забил свой первый гол в КПЛ, а на 75-й оформил дубль.
В оставшееся время «Таразу» удалось отыграть один мяч. Первый гол клуба после возвращения в КПЛ забил грузинский форвард Элгуджа Лобжанидзе, который на 83-й минуте реализовал пенальти.
Но и это еще было все не все. Окончательный счет на 89-й минуте установил форвард «Тобола» Бауыржан Турысбек, который, как и Гордчейчук, удачно вышел на замену.
Для «Тобола» эта победа стала второй в КПЛ — на старте костанайцы со счетом 3:0 разгромили «Иртыш», а «Тараз», стартовавший с поражения от «Кайрата» — 0:2, снова проиграл.
Крупная победа помогла «Тоболу» выйти на первое место в КПЛ-2019. Костанайцы, как и «Жетысу», имеют шесть очков, но идут выше
В других матчах второго тура «Кайсар» проиграл «Жетысу» — 0:1, «Атырау» уступил «Иртышу» — 1:3, а «Ордабасы» победил «Актобе» — 1:0.