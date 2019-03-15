СМИ: Европейские команды бойкотируют клубный ЧМ в случае изменения формата

Источник: AFP 2019

За реформирование турнира, который проходит ежегодно в декабре, выступает глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Ранее в марте стало известно, что членам ФИФА предложат на утверждение проект нового формата клубного чемпионата мира, согласно которому число команд-участниц должно увеличиться с 7 до 24, а сам турнир должен быть перенесен на лето.

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Как отмечает агентство, в письме Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Инфантино представители Ассоциации европейских клубов (ECA) сообщили, что они «категорически против любого изменения клубного чемпионата мира на данный момент», и подтвердили, что «ни один клуб ассоциации не будет участвовать в таком соревновании». Письмо подписали представители английского «Манчестер Юнайтед», испанской «Барселоны», голландского «Аякса» и других европейских клубов.