СМИ: Европейские команды бойкотируют клубный ЧМ в случае изменения формата
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Ведущие европейские команды намерены бойкотировать клубный чемпионат мира по футболу, если формат турнира будет изменен, сообщает Рейтер.
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Ведущие европейские команды намерены бойкотировать клубный чемпионат мира по футболу, если формат турнира будет изменен, сообщает Рейтер.
За реформирование турнира, который проходит ежегодно в декабре, выступает глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Ранее в марте стало известно, что членам ФИФА предложат на утверждение проект нового формата клубного чемпионата мира, согласно которому число
Как отмечает агентство, в письме Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Инфантино представители Ассоциации европейских клубов (ECA) сообщили, что они «категорически против любого изменения клубного чемпионата мира на данный момент», и подтвердили, что «ни один клуб ассоциации не будет участвовать в таком соревновании». Письмо подписали представители английского «Манчестер Юнайтед», испанской «Барселоны», голландского «Аякса» и других европейских клубов.
В ЕСА считают, что любые изменения в формат турнира должны вноситься с учетом календаря матчей сборных и не ранее 2024 года.