Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Анжи
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Кальяри
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:45
Лилль
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Леванте
Все события
Фоторепортажи
8«Зенит» завершил выступление в Лиге Европы
10«Барселона» прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов
16:59 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ проведет сбор в Сочи

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб БАТЭ 18 марта отправится в Сочи, где спортсмены проведут сбор к чемпионату Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе борисовского клуба.

Наверх

В выездной список не вошли игроки, которые будут вызваны в национальные сборные. В Сочи команда БАТЭ будет работать на протяжении недели, а 25 марта вернется домой.

«Желто-синие» проведут первый матч в чемпионате Беларуси против «Дняпро-МЧЗ» (Могилев) 30 марта.

БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Анна Нетребко стала блондинкой
Полина Гагарина изменила цвет волос
12 интересных фактов о четвертьфинальных парах Лиги чемпионов
Сезон болезней: что не так со здоровьем российских биатлонисток
Стали известны пары четвертьфиналистов в Лиге Европы
Могильный, Буре, Овечкин: гениальные сезоны русских звезд НХЛ
Назван состав сборной Бельгии на матч отбора ЧЕ против России
Александр Кержаков назвал причины поражения «Зенита» в матче ЛЕ
Главные достижения российских клубов в еврокубках (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь