БАТЭ проведет сбор в Сочи
15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб БАТЭ 18 марта отправится в Сочи, где спортсмены проведут сбор к чемпионату Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб БАТЭ 18 марта отправится в Сочи, где спортсмены проведут сбор к чемпионату Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
В выездной список не вошли игроки, которые будут вызваны в национальные сборные. В Сочи команда БАТЭ будет работать на протяжении недели, а 25 марта вернется домой.
«Желто-синие» проведут первый матч в чемпионате Беларуси против «Дняпро-МЧЗ» (Могилев) 30 марта.