Капаррос сменил Мачина на посту главного тренера «Севильи»
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Хоакин Капаррос сменил Пабло Мачина в должности главного тренера футбольного клуба «Севилья», сообщается на официальном сайте испанской команды.
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Хоакин Капаррос сменил Пабло Мачина в должности главного тренера футбольного клуба «Севилья», сообщается на официальном сайте испанской команды.
Отмечается, что Капаррос, который ранее уже возглавлял «Севилью» в 2000—2005 и 2018 годах, приступает к своим обязанностям немедленно и уже в воскресенье будет на скамейке запасных в выездном матче 28-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом».
Мачин был назначен главным тренером «Севильи» перед началом текущего сезона. Его отставка произошла на следующий день после вылета команды из Лиги Европы — в ответном матче 1/8 финала «Севилья» в дополнительное время уступила пражской «Славии» (3:4).
После 27 туров «Севилья» занимает шестое место в чемпионате Испании, имея в активе 40 очков.