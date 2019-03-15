Капаррос сменил Мачина на посту главного тренера «Севильи»

Отмечается, что Капаррос, который ранее уже возглавлял «Севилью» в 2000—2005 и 2018 годах, приступает к своим обязанностям немедленно и уже в воскресенье будет на скамейке запасных в выездном матче 28-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом».