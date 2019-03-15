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17:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» победил «Шахтер» в матче с двумя дальними голами и остался в группе лидеров КПЛ-2019

Футболисты «Кайрата» обыграли карагандинский «Шахтер» в домашнем матче второго тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 15 марта, в Алматы и завершилась со счетом 2:1.

Счет на 28-й минуте открыл форвард сборной Венгрии и «Кайрата» Мартон Эппель, который реализовал пенальти. Во втором тайме команды обменялись голами с дальней дистанции. На 76-й у «Кайрата» забил 18-летний казахстанский нападающий Вячеслав Швырев, а «Шахтер» на 81-й ответил мячом форварда сборной Эстонии Сергея Зенева, который пополнил клуб в межсезонье.

Для «Кайрата» эта победа стала второй в КПЛ-2019, а «Шахтер» потерпел второе поражение. Алматинцы на старте обыграли «Тараз» — 2:0, а карагандинцы в гостях крупно уступили «Ордабасы» — 0:3.

Таблицу КПЛ с шестью очками возглавляет «Тобол», который опережает «Жетысу», «Ордабасы» и «Кайрат» по разнице мячей.

В других матчах второго тура «Тобол» разгромил «Тараз» — 4:1, «Кайсар» проиграл «Жетысу» — 0:1, «Атырау» уступил «Иртышу» — 1:3, а «Ордабасы» победил «Актобе» — 1:0.

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