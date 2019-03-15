«Кайрат» победил «Шахтер» в матче с двумя дальними голами и остался в группе лидеров КПЛ-2019

Игра проходила сегодня, 15 марта, в Алматы и завершилась со счетом 2:1.

Счет на 28-й минуте открыл форвард сборной Венгрии и «Кайрата» Мартон Эппель, который реализовал пенальти. Во втором тайме команды обменялись голами с дальней дистанции. На 76-й у «Кайрата» забил 18-летний казахстанский нападающий Вячеслав Швырев, а «Шахтер» на 81-й ответил мячом форварда сборной Эстонии Сергея Зенева, который пополнил клуб в межсезонье.

Для «Кайрата» эта победа стала второй в КПЛ-2019, а «Шахтер» потерпел второе поражение. Алматинцы на старте обыграли «Тараз» — 2:0, а карагандинцы в гостях крупно уступили «Ордабасы» — 0:3.

Таблицу КПЛ с шестью очками возглавляет «Тобол», который опережает «Жетысу», «Ордабасы» и «Кайрат» по разнице мячей.