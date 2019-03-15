«Они играли некрасиво и грязно». Главный тренер «Шахтера» раскритиковал «Кайрат» после поражения
Главный тренер «Шахтера» Николай Костов прокомментировал поражение от «Кайрата» во втором туре казахстанской
Главный тренер «Шахтера» Николай Костов прокомментировал поражение от «Кайрата» во втором туре казахстанской
«Поздравляю «Кайрат» с победой. У меня нет замечаний к своим футболистам. Мы очень хорошо выходили из прессинга. Мы проиграли
Так по игре я доволен действиями своей команды. Игра с «Кайратом» мотивирует нас. Все старались и сыграли на высоком уровне.
Я не могу комментировать стиль «Кайрата». Я не могу его комментировать. Мы заслуживали большего. Я посмотрю нашу игру еще раз на видео. Справедливым итогом матча была бы ничья. Мы хотели забить первым мяч, но опять не смогли этого сделать. То же самое было и в матче с «Ордабасы». Это парадокс. Я не могу объяснить это, — отметил Костов.
Напомним, матч второго тура «Кайрат» — «Шахтер» прошел сегодня, 15 марта, в Алматы и завершился со счетом 2:1.
Для «Кайрата» эта победа стала второй в КПЛ-2019, а «Шахтер» потерпел второе поражение. Алматинцы на старте обыграли «Тараз» — 2:0, а карагандинцы в гостях крупно уступили «Ордабасы» — 0:3.