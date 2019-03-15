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18:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Они играли некрасиво и грязно». Главный тренер «Шахтера» раскритиковал «Кайрат» после поражения

Главный тренер «Шахтера» Николай Костов прокомментировал поражение от «Кайрата» во втором туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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«Поздравляю «Кайрат» с победой. У меня нет замечаний к своим футболистам. Мы очень хорошо выходили из прессинга. Мы проиграли из-за того, что мяч попал в руку. Наши противники играли некрасиво. У нас получился неинтересный футбол, когда игроки «Кайрата» падали и тянули время.

Так по игре я доволен действиями своей команды. Игра с «Кайратом» мотивирует нас. Все старались и сыграли на высоком уровне.

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Я не могу комментировать стиль «Кайрата». Я не могу его комментировать. Мы заслуживали большего. Я посмотрю нашу игру еще раз на видео. Справедливым итогом матча была бы ничья. Мы хотели забить первым мяч, но опять не смогли этого сделать. То же самое было и в матче с «Ордабасы». Это парадокс. Я не могу объяснить это, — отметил Костов.

Напомним, матч второго тура «Кайрат» — «Шахтер» прошел сегодня, 15 марта, в Алматы и завершился со счетом 2:1.

Для «Кайрата» эта победа стала второй в КПЛ-2019, а «Шахтер» потерпел второе поражение. Алматинцы на старте обыграли «Тараз» — 2:0, а карагандинцы в гостях крупно уступили «Ордабасы» — 0:3.

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