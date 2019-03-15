«Они играли некрасиво и грязно». Главный тренер «Шахтера» раскритиковал «Кайрат» после поражения

«Поздравляю «Кайрат» с победой. У меня нет замечаний к своим футболистам. Мы очень хорошо выходили из прессинга. Мы проиграли из-за того, что мяч попал в руку. Наши противники играли некрасиво. У нас получился неинтересный футбол, когда игроки «Кайрата» падали и тянули время.

Так по игре я доволен действиями своей команды. Игра с «Кайратом» мотивирует нас. Все старались и сыграли на высоком уровне.

Я не могу комментировать стиль «Кайрата». Я не могу его комментировать. Мы заслуживали большего. Я посмотрю нашу игру еще раз на видео. Справедливым итогом матча была бы ничья. Мы хотели забить первым мяч, но опять не смогли этого сделать. То же самое было и в матче с «Ордабасы». Это парадокс. Я не могу объяснить это, — отметил Костов.

Напомним, матч второго тура «Кайрат» — «Шахтер» прошел сегодня, 15 марта, в Алматы и завершился со счетом 2:1.