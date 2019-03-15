Спорный гол с травмой вратаря соперника принес «Астане» вторую победу в КПЛ-2019

Игра прошла сегодня, 15 марта, на «Астана Арене» в столице и завершилась со счетом 2:1.

Все голы в матче были забиты во втором тайме. На 59-й минуте форвард сборной Кюрасао и «Астаны» Рангело Янга, вышедший на замену, открыл счет, но эстонский полузащитник «Окжетпеса» Артем Дмитриев на 70-й восстановил равенство.

Однако радовались гости недолго — на 72-й минуте победу действующим чемпионам принес белорусский хавбек Иван Маевский. При этом гол получился спорным — в штрафной лежал вратарь «Окжетпеса» Джурахон Бабаханов, но судья Игорь Алешин не остановил игру.

Сразу после гола на поле вышли врачи — Бабаханова унесли с поля на носилках, а вместо него вышел Руслан Абжанов.

Для «Астаны» это победа стала второй, а «Окжетпес», вернувшийся в КПЛ, потерпел второе поражение. В первом туре столичный клуб разгромил «Актобе» — 4:1, а кокшетаусцы крупно проиграли «Жетысу» — 1:5.

В других матчах второго тура «Кайрат» обыграл «Шахтер» — 2:1, «Тобол» разгромил «Тараз» — 4:1, «Кайсар» проиграл «Жетысу» — 0:1, «Атырау» уступил «Иртышу» — 1:3, а «Ордабасы» победил «Актобе» — 1:0.