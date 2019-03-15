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21:39 (мск), источник: Vesti.kz

«В “Шахтере” ко мне относились второстепенно». 18-летний форвард «Кайрата» — о голе, Аршавине и Шпилевском

Нападающий «Кайрата» Вячеслав Швырев в матче против «Шахтера» открыл счет голам в премьер-лиге. В интервью Vesti.kz 18-летний игрок рассказал, почему матч с «горняками» был для него принципиальным и есть ли у него в футболе пример для подражания.

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Матч второго тура КПЛ-2019 в Алматы завершился со счетом 2:1. В активе Швырева — второй гол, который он забил дальним ударом.

— Вячеслав, какие эмоции на данный момент испытываете, рады, что наконец отличись в КПЛ?

— В первую очередь важно, что набрали три очка. Благодарю болельщиков за поддержку, подобное нельзя встретить в каждом городе Казахстана. Гол? Прежде всего спасибо главному тренеру за доверие.

— Вы планировали, что отпразднуете гол с Алексеем Шпилевским?

— До момента празднования болельщики засмеялись. Я исполнил что-то, а потом переполняли эмоции, все получилось спонтанно.

— Рамазан Оразов сказал, что ребята в команде вас поздравили с голом по-своему. Это как?

— Не знаю. Но до матча мы смотрели футбол с Володей Плотниковым, и он сказал: «Слава, сегодня на стадионе объявят, что Швырев забил гол». Вообще многие сказали, что сегодня я забью, так и получилось.

— Телефон разрывается?

— Еще не смотрел. Наверное, в первую очередь мама с папой написали.

— Вы пробовали себя в школе «Шахтера», была ли для вас доля принципиальности в этой игре?

— Я не так много играл против них, но всегда стараюсь подходить к матчам «Шахтера» с настроем. Сегодня действительно был принципиальный матч для меня, поскольку, когда я находился в их академии, они не предоставляли мне условий, они относились ко мне второстепенно. Я благодарен своему тренеру Рафаэлю Хамидуллову, он сказал тогда мне не расстраиваться, забрал в Темиртау и пообещал сделать из меня футболиста. Это его большая заслуга, что я сейчас нахожусь в «Кайрате».

— Многие эксперты старшего поколения сравнивают вас с Дмитрием Бяковым. Как считаете, вы действительно похожи?

— Бяков — супер игрок, он забивал Португалии. Я, кстати, тоже, много раз слышал, что похож на него. Но я не знаю, не застал его игру, трудно оценивать. Вообще мне нравится Андрей Аршавин, это все знают, стараюсь подражать ему.

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