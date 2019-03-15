«Шахтер» повторно обыграл «Белшину» и стал полуфиналистом Кубка Беларуси по футболу
15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» стали полуфиналистами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» стали полуфиналистами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победив бобруйскую «Белшину» неделю назад у себя дома со счетом 5:0, сегодня в гостях серебряные призеры чемпионата Беларуси выиграли с минимальным преимуществом — 1:0.
Ранее в полуфинал пробились футболисты минского «Динамо» и «Ислочи» (Минский район).