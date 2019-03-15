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22:04 (мск), источник: БЕЛТА

Еще десять клубов получили лицензии на участие в чемпионате Беларуси по футболу

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять футбольных клубов сегодня получили лицензии на участие в чемпионате Беларуси 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».

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Источник: Reuters

Сегодня обладателями лицензий стали БАТЭ (Борисов), «Витебск», «Гомель», «Городея», «Динамо-Минск», «Ислочь» (Минский район), «Минск», «Славия-Мозырь», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) и «Шахтер» (Солигорск).

Накануне Комитет по клубному лицензированию АБФФ принял решение о выдаче лицензий следующим футбольным клубам: «Белшина» (Бобруйск), «Динамо-Брест», «Дняпро-МЧЗ» (Могилев), «Неман» (Гродно), «РЦОР-БГУ» (Минск), «Слуцк», «Торпедо-Минск».

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