Норвежский защитник Эмиль Йонассен подписал контракт с БАТЭ

Эмиль Йонассен является воспитанником старейшего норвежского футбольного клуба «Одд». За основную команду дебютировал в 17 лет, в 2010 году. Со следующего года стал игроком основной обоймы и выступал за «Одд» в течение шести сезонов.

В 2016 году Эмиль Йонассен перебрался в «Буде-Глимт», где и провел три следующих года. Параллельно выступлениям за «Одд» и «Буде-Глимт» Эмиль играл во всех юношеских, юниорских и молодежных сборных Норвегии (около полусотни матчей).