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22:22 (мск), источник: БЕЛТА

Норвежский защитник Эмиль Йонассен подписал контракт с БАТЭ

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский защитник Эмиль Йонассен подписал контракт с ФК БАТЭ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе борисовского клуба.

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Эмиль Йонассен является воспитанником старейшего норвежского футбольного клуба «Одд». За основную команду дебютировал в 17 лет, в 2010 году. Со следующего года стал игроком основной обоймы и выступал за «Одд» в течение шести сезонов.

В 2016 году Эмиль Йонассен перебрался в «Буде-Глимт», где и провел три следующих года. Параллельно выступлениям за «Одд» и «Буде-Глимт» Эмиль играл во всех юношеских, юниорских и молодежных сборных Норвегии (около полусотни матчей).

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