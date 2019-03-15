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22:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «ПСЖ» оштрафовал Мбаппе на 180 000 евро за опоздание на командную встречу

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе и хавбек Адриен Рабьо были оштрафованы клубом на 180 000 евро каждый.

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Источник: Reuters

Как утверждает AS, причиной послужило опоздание обоих футболистов на командную встречу перед игрой 11-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (2:0), которая состоялась 28 октября.

Деньги будут отправлены в фонд «ПСЖ». Игроки были оштрафованы за нарушение правил поведения.

«ПСЖ» занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 74 очка.

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