СМИ: «ПСЖ» оштрафовал Мбаппе на 180 000 евро за опоздание на командную встречу
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе и хавбек Адриен Рабьо были оштрафованы клубом на 180 000 евро каждый.
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе и хавбек Адриен Рабьо были оштрафованы клубом на 180 000 евро каждый.
Как утверждает AS, причиной послужило опоздание обоих футболистов на командную встречу перед игрой 11-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (2:0), которая состоялась 28 октября.
Деньги будут отправлены в фонд «ПСЖ». Игроки были оштрафованы за нарушение правил поведения.
«ПСЖ» занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 74 очка.