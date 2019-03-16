«Монако» с Головиным в составе обыграл «Лилль» в матче чемпионата Франции

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 90-й минуте забил Карлуш Винисиус.

Головин вышел на матч в стартовом составе своей команды и был заменен на 79-й минуте на экс-футболиста московского «Динамо» Вильяма Ванкера.

«Монако» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Франции до семи матчей, набрал 30 очков и поднялся на 16-е место в таблице лиги 1. «Лилль» оборвал серию из 9 матчей без поражений и продолжает идти на втором месте с 57 очками в активе.