«Монако» с Головиным в составе обыграл «Лилль» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. «Монако», за который выступает футболист сборной России Александр Головин, обыграл на выезде «Лилль» в матче 29-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. «Монако», за который выступает футболист сборной России Александр Головин, обыграл на выезде «Лилль» в матче 29-го тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 90-й минуте забил Карлуш Винисиус.
Головин вышел на матч в стартовом составе своей команды и был заменен на 79-й минуте на
«Монако» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Франции до семи матчей, набрал 30 очков и поднялся на 16-е место в таблице лиги 1. «Лилль» оборвал серию из 9 матчей без поражений и продолжает идти на втором месте с 57 очками в активе.
|Кристоф Гальтье
|Леонарду Жардим
|Карлос Винисиус
|90′
|16
|Майк Меньян
|1
|Даниэль Субашич
|17
|Зеки Челик
|19
|Джибриль Сидибе
82′
|3
|Юссуф Коне
|2
|Фоде Балло-Туре
|4
|Габриэл
|5
|Жемерсон
6′
|6
|Жозе Фонти
89′
|25
|Камиль Глик
|19
|Николя Пепе
|29
|Желсон Мартинш
|12
|Нанитамо Иконе
|11
|Карлос Винисиус
|8
|Шека
|4
|Жан-Эд Аолу
|14
|Жонатан Бамба
71′
|15
|Адриэн Силва
|11
|Луиз Араужу
86′
|7
|Рони Лопеш
90′
|7
|Рафаэл Леан
74′
|20
|Насер Шадли
|10
|Педру Руй Фонте
90+4′
|17
|Александр Головин
79′
|23
|Тиагу Мендес
87′
|12
|Вильям Венкер
|20
|Тиагу Майа
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хаким Бен Эль-Хадж(Франция)