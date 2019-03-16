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01:22 (мск), источник: Р-Спорт

«Монако» с Головиным в составе обыграл «Лилль» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. «Монако», за который выступает футболист сборной России Александр Головин, обыграл на выезде «Лилль» в матче 29-го тура чемпионата Франции.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 90-й минуте забил Карлуш Винисиус.

Головин вышел на матч в стартовом составе своей команды и был заменен на 79-й минуте на экс-футболиста московского «Динамо» Вильяма Ванкера.

«Монако» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Франции до семи матчей, набрал 30 очков и поднялся на 16-е место в таблице лиги 1. «Лилль» оборвал серию из 9 матчей без поражений и продолжает идти на втором месте с 57 очками в активе.

Лилль
0:1
Первый тайм: 0:0
Монако
Футбол, Франция, Тур 2915.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Главные тренеры
Кристоф ГальтьеЛеонарду Жардим
Голы
Карлос Винисиус90′
Составы команд
16Майк Меньян
1Даниэль Субашич
17Зеки Челик
19Джибриль Сидибе
82′
3Юссуф Коне
2Фоде Балло-Туре
4Габриэл
5Жемерсон
6′
6Жозе Фонти
89′
25Камиль Глик
19Николя Пепе
29Желсон Мартинш
12Нанитамо Иконе
11Карлос Винисиус
8Шека
4Жан-Эд Аолу
14Жонатан Бамба
71′
15Адриэн Силва
11Луиз Араужу
86′
7Рони Лопеш
90′
7Рафаэл Леан
74′
20Насер Шадли
10Педру Руй Фонте
90+4′
17Александр Головин
79′
23Тиагу Мендес
87′
12Вильям Венкер
20Тиагу Майа
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)12
3Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
14Фолы18
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХаким Бен Эль-Хадж(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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