Молодого футболиста удалили с поля за жест в стиле Роналду

Спортсмен оформил гол в матче против клуба «Драговолцы» и отпраздновал его в стиле главного тренера Диего Симеоне и знаменитого форварда Криштиану Роналду. Игрок указал себе на промежность и был немедленно удален судьей за оскорбительный жест.