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09:57 (мск), источник: Газета.Ру

Молодого футболиста удалили с поля за жест в стиле Роналду

Футболист молодежной команды хорватского «Хайдука» Тино Лауш был наказал за жест нападающего туринского «Ювентуса», сообщает «Советский спорт».

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Спортсмен оформил гол в матче против клуба «Драговолцы» и отпраздновал его в стиле главного тренера Диего Симеоне и знаменитого форварда Криштиану Роналду. Игрок указал себе на промежность и был немедленно удален судьей за оскорбительный жест.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом португальский игрок «старой синьоры» отметил забитый мяч в ворота мадридского «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который завершился со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что Роналду ждет дисквалификация на матчи Лиги Чемпионов за неприличный жест.

Смотрите также: Хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в четвертьфинал ЛЧ

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