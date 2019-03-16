Молодого футболиста удалили с поля за жест в стиле Роналду
Футболист молодежной команды хорватского «Хайдука» Тино Лауш был наказал за жест нападающего туринского «Ювентуса», сообщает «Советский спорт».
Футболист молодежной команды хорватского «Хайдука» Тино Лауш был наказал за жест нападающего туринского «Ювентуса», сообщает «Советский спорт».
Спортсмен оформил гол в матче против клуба «Драговолцы» и отпраздновал его в стиле главного тренера Диего Симеоне и знаменитого форварда Криштиану Роналду. Игрок указал себе на промежность и был немедленно удален судьей за оскорбительный жест.
Таким образом португальский игрок «старой синьоры» отметил забитый мяч в ворота мадридского «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который завершился со счетом 3:0.
Ранее сообщалось, что Роналду ждет дисквалификация на матчи Лиги Чемпионов за неприличный жест.
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