Жардим: «Монако» всё ещё в непростом положении

«Такая победа, как в матче против второй команды чемпионата, имеет большое значение. Мы забили в концовке, но их вратарь к тому времени уже сделал два отличных сейва. Самое главное — три очка и настрой нашей команды. Это важная победа, но “Монако” всё еще в непростом положении», — цитирует Жардима L’Equipe.