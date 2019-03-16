Жардим: «Монако» всё ещё в непростом положении
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу над «Лиллем» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Франции.
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу над «Лиллем» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Франции.
«Такая победа, как в матче против второй команды чемпионата, имеет большое значение. Мы забили в концовке, но их вратарь к тому времени уже сделал два отличных сейва. Самое главное — три очка и настрой нашей команды. Это важная победа, но “Монако” всё еще в непростом положении», — цитирует Жардима L’Equipe.
Хочу поздравить своих игроков с тем, что им удалось набрать очки в семи матчах подряд. Возможно, ничья была более логична, потому что «Лилль» доминировал в первом тайме. Ничья уже была бы хорошим результатом, но у нас присутствует стремление побеждать.
Беспроигрышная серия «Монако» в чемпионате Франции достигла семи матчей. Ранее команда Леонарду Жардима одержала три победы и три раза сыграла вничью. Монегаски занимают 16-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 30 очков.
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|Кристоф Гальтье
|Леонарду Жардим
|Карлос Винисиус
|90′
|16
|Майк Меньян
|1
|Даниэль Субашич
|17
|Зеки Челик
|19
|Джибриль Сидибе
82′
|3
|Юссуф Коне
|2
|Фоде Балло-Туре
|4
|Габриэл
|5
|Жемерсон
6′
|6
|Жозе Фонти
89′
|25
|Камиль Глик
|19
|Николя Пепе
|29
|Желсон Мартинш
|12
|Нанитамо Иконе
|11
|Карлос Винисиус
|8
|Шека
|4
|Жан-Эд Аолу
|14
|Жонатан Бамба
71′
|15
|Адриэн Силва
|11
|Луиз Араужу
86′
|7
|Рони Лопеш
90′
|7
|Рафаэл Леан
74′
|20
|Насер Шадли
|10
|Педру Руй Фонте
90+4′
|17
|Александр Головин
79′
|23
|Тиагу Мендес
87′
|12
|Вильям Венкер
|20
|Тиагу Майа
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хаким Бен Эль-Хадж(Франция)