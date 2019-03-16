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10:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Жардим: «Монако» всё ещё в непростом положении

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу над «Лиллем» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Франции.

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Источник: РИА "Новости"

«Такая победа, как в матче против второй команды чемпионата, имеет большое значение. Мы забили в концовке, но их вратарь к тому времени уже сделал два отличных сейва. Самое главное — три очка и настрой нашей команды. Это важная победа, но “Монако” всё еще в непростом положении», — цитирует Жардима L’Equipe.

Хочу поздравить своих игроков с тем, что им удалось набрать очки в семи матчах подряд. Возможно, ничья была более логична, потому что «Лилль» доминировал в первом тайме. Ничья уже была бы хорошим результатом, но у нас присутствует стремление побеждать.

Беспроигрышная серия «Монако» в чемпионате Франции достигла семи матчей. Ранее команда Леонарду Жардима одержала три победы и три раза сыграла вничью. Монегаски занимают 16-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 30 очков.

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7
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7
фотографий
7
фотографий
Лилль
0:1
Первый тайм: 0:0
Монако
Футбол, Франция, Тур 2915.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Главные тренеры
Кристоф ГальтьеЛеонарду Жардим
Голы
Карлос Винисиус90′
Составы команд
16Майк Меньян
1Даниэль Субашич
17Зеки Челик
19Джибриль Сидибе
82′
3Юссуф Коне
2Фоде Балло-Туре
4Габриэл
5Жемерсон
6′
6Жозе Фонти
89′
25Камиль Глик
19Николя Пепе
29Желсон Мартинш
12Нанитамо Иконе
11Карлос Винисиус
8Шека
4Жан-Эд Аолу
14Жонатан Бамба
71′
15Адриэн Силва
11Луиз Араужу
86′
7Рони Лопеш
90′
7Рафаэл Леан
74′
20Насер Шадли
10Педру Руй Фонте
90+4′
17Александр Головин
79′
23Тиагу Мендес
87′
12Вильям Венкер
20Тиагу Майа
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)12
3Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
14Фолы18
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХаким Бен Эль-Хадж(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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