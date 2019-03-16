Вратарь «Окжетпеса» оказался в больнице после травмы в моменте спорного гола «Астаны»
Вратарь «Окжетпеса» Джурахон Бабаханов получил травму в матче с «Астаной», сообщает официальный сайт кокшетауского клуба.
Вратарь «Окжетпеса» Джурахон Бабаханов получил травму в матче с «Астаной», сообщает официальный сайт кокшетауского клуба.
В игре второго тура казахстанской
После столкновения Бабаханова увезли в поликлинику. Обследование выявило у игрока сотрясение головного мозга. Срок восстановления составит несколько недель.
Сам матч в итоге завершился со счетом 2:1 в пользу «Астаны», которая одержала вторую победу подряд, а «Окжетпес» потерпел второе поражение.