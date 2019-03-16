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15:39 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь «Окжетпеса» оказался в больнице после травмы в моменте спорного гола «Астаны»

Вратарь «Окжетпеса» Джурахон Бабаханов получил травму в матче с «Астаной», сообщает официальный сайт кокшетауского клуба.

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В игре второго тура казахстанской премьер-лиги Бабаханова унесли на носилках. Он получил травму за мгновение до победного гола «Астаны» — белорусский полузащитник Иван Маевский забивал, когда вратарь лежал на газоне.

После столкновения Бабаханова увезли в поликлинику. Обследование выявило у игрока сотрясение головного мозга. Срок восстановления составит несколько недель.

Сам матч в итоге завершился со счетом 2:1 в пользу «Астаны», которая одержала вторую победу подряд, а «Окжетпес» потерпел второе поражение.

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