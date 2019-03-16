Вратарь «Окжетпеса» оказался в больнице после травмы в моменте спорного гола «Астаны»

В игре второго тура казахстанской премьер-лиги Бабаханова унесли на носилках. Он получил травму за мгновение до победного гола «Астаны» — белорусский полузащитник Иван Маевский забивал, когда вратарь лежал на газоне.

После столкновения Бабаханова увезли в поликлинику. Обследование выявило у игрока сотрясение головного мозга. Срок восстановления составит несколько недель.