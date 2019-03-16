Стала известна зарплата Еркебулана Сейдахмета в «Левски»
Зарплата нападающего сборной Казахстана Еркебулана Сейдахмета в болгарском «Левски» составляет 15 тысяч евро в месяц. Об этом сообщает Kota Sport со ссылкой на собственные источники.
Зарплата нападающего сборной Казахстана Еркебулана Сейдахмета в болгарском «Левски» составляет 15 тысяч евро в месяц. Об этом сообщает Kota Sport со ссылкой на собственные источники.
О переходе Сейдахмета «Левски» объявил 28 февраля. Права на его трансфер принадлежат российской «Уфе», а в софийском клубе он будет играть в аренде до конца года.
19-летний Сейдахмет стал первым казахстанским игроком в «Левски», но в истории высшей лиги Болгарии — вторым после нынешнего полузащитника «Шахтера» Еркебулана Нургалиева, который в 2017 году выступал за «Верею».