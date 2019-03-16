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16:41 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Витебска» стали последними полуфиналистами Кубка Беларуси

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» стали последними полуфиналистами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня витебчане одержали волевую гостевую викторию над представителем первой лиги национального чемпионата гомельским «Локомотивом» со счетом 2:1. Неделю назад «Витебск» у себя дома выиграл 1:0.

Ранее в полуфинал пробились футболисты минского «Динамо», «Ислочи» (Минский район) и солигорского «Шахтера».

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