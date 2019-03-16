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16:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Эссьен перешёл в азербайджанский клуб «Сабаил»

Ганский полузащитник Майкл Эссьен, известный по выступлениям за «Челси» и «Реал», стал футболистом «Сабаила», сообщается на официальном сайте азербайджанского клуба.

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36-летний хавбек заключил со своим новым клубом соглашение, рассчитанное на полтора года.

Эссьен начинал карьеру во Франции, где в 2003 году дебютировал на взрослом уровне в составе «Бастии». В 2003 году Майкл перебрался в «Лион», откуда спустя два года перешёл в «Челси». В Лондоне ганец провёл девять лет, успев в сезоне-2012/13 поиграть на правах аренды за «Реал». В 2014 году хавбек оказался в «Милане», а в 2015-м — в «Панатинаикосе». Последним клубом игрока был «Персиб Бандунг» из Польши. С 2002 по 2014 года Эссьен также вызывался в сборную Ганы.

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