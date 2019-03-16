Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика0
Спартак-20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Борнмут0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бернли0
Лестер0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед0
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Сельта
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шальке-040
РБ Лейпциг1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Штутгарт0
Хоффенхайм0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аугсбург0
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вольфсбург0
Фортуна Д1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сассуоло1
Сампдория3
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Рубин0
Ростов0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Енисей
Футбол. Зарубежный
20:00
СПАЛ
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Атлетико
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-20
Сочи2
Футбол. Зарубежный
15:00
Уэска1
Алавес3
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Кан
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Страсбур
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал0
ЦСКА1
Футбол. Зарубежный
22:30
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Леганес
Жирона
Футбол. Первый дивизион
13:00
Тюмень1
Чертаново1
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург1
Динамо0
Все события
Фоторепортажи
11«Краснодар» упустил победу в Лиге Европы на последних минутах
98 лет назад Виталий Петров взял подиум на Гран-при Австралии
16:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Дженоа»

«Ювентус» огласил заявку на матч 28-го тура итальянской Серии А с «Дженоа». Встреча команд состоится завтра, 17 марта, на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.

Наверх
Источник: AFP 2019

Нападающий туринской команды Криштиану Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на эту встречу. Тренерский штаб принял решение дать форварду время на отдых.

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Касерес, Пьянич, Дибала, Алекс Сандро, Матюиди, Манджукич, Кин, Бонуччи, Канселу, Пинсольо, Перин, Джан, Ругани, Бентанкур, Бернардески, Спинаццола, Кавилья, Морено.

Италия 2018/2019Тур 28, 17.03.2019, 14:30

Дженоа-:Ювентус-

Туринский «Ювентус» набрал 75 очков в 27 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Дженоа» (30) — на 14-м месте в таблице чемпионата Италии.

Дженоа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российскую биатлонистку выгнали с Чемпионата Мира!
Самая красивая биатлонистка России начинает побеждать!
ЦСКА победил «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Российский биатлонист выиграл зачет Кубка IBU в спринте
«Оренбург» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России
Норвежские биатлонистки завоевали золото в эстафете на ЧМ
Россиянка выиграла общий и спринтерский зачеты Кубка IBU
«Рубин» Бердыева играет против «Ростова» Карпина (трансляция)
Определились соперники сборной России в Кубке мира по баскетболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь