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17:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уотфорд» стал первым полуфиналистом Кубка Англии, обыграв «Кристал Пэлас»

В матче ¼ финала Кубка Англии «Уотфорд» принимал «Кристал Пэлас».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал хавбек «Уотфорда» Этьен Капу, отличившийся на 27-й минуте после передачи защитника Крэйга Кэткарта. В середине второго тайма нападающий «Кристал Пэлас» Миши Батшуайи сравнял счёт. Победный мяч на 79-й минуте забил форвард хозяев Андре Грэй, голевой пас отдал полузащитник Роберто Перейра.

«Уотфорд» вышел в полуфинал Кубка Англии, где сыграет с победителем пары «Суонси Сити» — «Манчестер Сити». В других матчах ¼ финала встретятся «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед», а также «Миллуолл» и «Брайтон энд Хоув Альбион».

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