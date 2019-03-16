«Уотфорд» стал первым полуфиналистом Кубка Англии, обыграв «Кристал Пэлас»

Источник: AP 2019

Встреча прошла в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал хавбек «Уотфорда» Этьен Капу, отличившийся на 27-й минуте после передачи защитника Крэйга Кэткарта. В середине второго тайма нападающий «Кристал Пэлас» Миши Батшуайи сравнял счёт. Победный мяч на 79-й минуте забил форвард хозяев Андре Грэй, голевой пас отдал полузащитник Роберто Перейра.