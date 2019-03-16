«Шальке» потерпел четвёртое подряд поражение в Бундеслиге, проиграв «Лейпцигу»
В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал «РБ Лейпциг».
В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал «РБ Лейпциг».
Встреча прошла в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер, отправивший мяч в ворота «Шальке» на 14-й минуте.
«Шальке» потерпел четвёртое подряд поражение в чемпионате Германии. Беспроигрышная серия «Лейпцига» достигла восьми матчей. Ранее команда Ральфа Рангника одержала четыре победы и три раза сыграла вничью.
Результаты других матчей 26-го тура Бундеслиги
«Вольфсбург» — «Фортуна» — 5:2.
«Аугсбург» — «Ганновер-96» — 3:1.
«Штутгарт» — «Хоффенхайм» — 1:1.
|Хуб Стевенс
|Ральф Рангник
|Тимо Вернер
|14′
|35
|Александр Нюбель
|1
|Петер Гулачи
|5
|Матия Настасич
|4
|Вилли Орбан
|26
|Салиф Сане
|6
|Ибраима Конате
|27
|Джеффри Брума
|16
|Лукас Клостерманн
|2
|Уэстон Маккенни
|23
|Марсель Хальстенберг
52′
|17
|Бенжамен Стамбули
|7
|Марсель Забитцер
|24
|Бастиан Очипка
89′
|14
|Тайлер Адамс
|36
|Брель Эмболо
|9
|Юссуф Поульсен
|8
|Суат Сердар
86′
|10
|Эмиль Форсберг
67′
|22
|Штефен Скрцибски
|27
|Конрад Ляймер
|13
|Себастьян Руди
60′
|44
|Кевин Кампль
77′
|15
|Ахмед Кутуджу
|8
|Амаду Айдара
|7
|Марк Ут
73′
|11
|Тимо Вернер
88′
|19
|Гвидо Бургшталлер
|22
|Норди Мукьеле
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Гвидо Винкманн(Германия)