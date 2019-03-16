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20:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шальке» потерпел четвёртое подряд поражение в Бундеслиге, проиграв «Лейпцигу»

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал «РБ Лейпциг».

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Встреча прошла в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер, отправивший мяч в ворота «Шальке» на 14-й минуте.

«Шальке» потерпел четвёртое подряд поражение в чемпионате Германии. Беспроигрышная серия «Лейпцига» достигла восьми матчей. Ранее команда Ральфа Рангника одержала четыре победы и три раза сыграла вничью.

Результаты других матчей 26-го тура Бундеслиги

«Вольфсбург» — «Фортуна» — 5:2.

«Аугсбург» — «Ганновер-96» — 3:1.

«Штутгарт» — «Хоффенхайм» — 1:1.

Шальке-04
0:1
Первый тайм: 0:1
РБ Лейпциг
Футбол, Германия, Тур 2616.03.2019, 17:30 (МСК UTC+3)Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Главные тренеры
Хуб СтевенсРальф Рангник
Голы
Тимо Вернер14′
Составы команд
35Александр Нюбель
1Петер Гулачи
5Матия Настасич
4Вилли Орбан
26Салиф Сане
6Ибраима Конате
27Джеффри Брума
16Лукас Клостерманн
2Уэстон Маккенни
23Марсель Хальстенберг
52′
17Бенжамен Стамбули
7Марсель Забитцер
24Бастиан Очипка
89′
14Тайлер Адамс
36Брель Эмболо
9Юссуф Поульсен
8Суат Сердар
86′
10Эмиль Форсберг
67′
22Штефен Скрцибски
27Конрад Ляймер
13Себастьян Руди
60′
44Кевин Кампль
77′
15Ахмед Кутуджу
8Амаду Айдара
7Марк Ут
73′
11Тимо Вернер
88′
19Гвидо Бургшталлер
22Норди Мукьеле
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)16
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
0Угловые6
13Фолы16
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяГвидо Винкманн(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шальке-04
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