«Шальке» потерпел четвёртое подряд поражение в Бундеслиге, проиграв «Лейпцигу»

Встреча прошла в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер, отправивший мяч в ворота «Шальке» на 14-й минуте.

«Шальке» потерпел четвёртое подряд поражение в чемпионате Германии. Беспроигрышная серия «Лейпцига» достигла восьми матчей. Ранее команда Ральфа Рангника одержала четыре победы и три раза сыграла вничью.

Результаты других матчей 26-го тура Бундеслиги

«Вольфсбург» — «Фортуна» — 5:2.

«Аугсбург» — «Ганновер-96» — 3:1.