«Вест Хэм» переиграл «Хаддерсфилд», забив три мяча за последние 15 минут
«Вест Хэм Юнайтед» одержал волевую победу в матче 31-го тура английской
«Вест Хэм Юнайтед» одержал волевую победу в матче 31-го тура английской
Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе «Олимпийский», завершилась со счётм 4:3 в пользу хозяев.
Лондонцы вышли вперёд на 15-й минуте, когда Марк Ноубл реализовал пенальти. После этого уже через две минуты Жуниньо Бакуна сравнял счёт, а на 30-й минуте Карлан
«Вест Хэм» набрал 42 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Хаддерсфилд» (14) замыкает турнирную таблицу.
|Мануэль Пеллегрини
|Ян Зиверт
|Марк Нобл
|15′
|Жуниньо Бакуна(Аарон Муй)
|17′
|Анджело Огбонна(Аарон Крессуэлл)
|75′
|Карлан Грант
|30′
|Хавьер Эрнандес(Самир Насри)
|84′
|Карлан Грант(Теренс Конголо)
|65′
|Хавьер Эрнандес(Перейра Гомес Фелипе Андерсон)
|90+1′
|1
|Лукаш Фабяньски
|1
|Йонас Лессль
|3
|Аарон Крессуэлл
|2
|Том Смит
|5
|Пабло Сабалета
|5
|Теренс Конголо
|21
|Анджело Огбонна
|15
|Крис Леве
|23
|Исса Диоп
|27
|Йон Горенц-Станкович
|41
|Деклан Райс
|37
|Эрик Дурм
|10
|Мануэль Лансини
|10
|Аарон Муй
|8
|Перейра Гомес Фелипе Андерсон
|21
|Алекс Притчард
74′
|16
|Марк Нобл
60′
|7
|Жуниньо Бакуна
67′
|18
|Самир Насри
|42
|Джейсон Панчеон
|7
|Марко Арнаутович
68′
|16
|Карлан Грант
70′
|27
|Перес Мартинес Лукас
|24
|Стив Мунье
|30
|Майкл Антонио
45′
|44
|Аарон Роу
55′
|17
|Хавьер Эрнандес
|8
|Филип Биллинг
78′
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|8
|7
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джон Мосс(Англия)