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20:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вест Хэм» переиграл «Хаддерсфилд», забив три мяча за последние 15 минут

«Вест Хэм Юнайтед» одержал волевую победу в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун».

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Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе «Олимпийский», завершилась со счётм 4:3 в пользу хозяев.

Лондонцы вышли вперёд на 15-й минуте, когда Марк Ноубл реализовал пенальти. После этого уже через две минуты Жуниньо Бакуна сравнял счёт, а на 30-й минуте Карлан Ахирни-Грант вывел гостей вперёд. После перерыва Ахирни-Грант оформил дубль, но удержать победный счёт «Хаддерсфилд» не смог. На 75-й минуте Аджело Огбонна сократил отставание в счёте, а на 84-й минуте Хавьер Эрнандес восстановил равновесие. Мексиканский форвард «Вест Хэма» в компенсированное время оформил дубль и принёс лондонцам победу.

«Вест Хэм» набрал 42 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Хаддерсфилд» (14) замыкает турнирную таблицу.

Вест Хэм Юнайтед
4:3
Первый тайм: 1:2
Хаддерсфилд
Футбол, Англия, Тур 3116.03.2019, 18:00 (МСК UTC+3)London Stadium
Главные тренеры
Мануэль ПеллегриниЯн Зиверт
Голы
Марк Нобл15′
Жуниньо Бакуна(Аарон Муй)17′
Анджело Огбонна(Аарон Крессуэлл)75′
Карлан Грант30′
Хавьер Эрнандес(Самир Насри)84′
Карлан Грант(Теренс Конголо)65′
Хавьер Эрнандес(Перейра Гомес Фелипе Андерсон)90+1′
Составы команд
1Лукаш Фабяньски
1Йонас Лессль
3Аарон Крессуэлл
2Том Смит
5Пабло Сабалета
5Теренс Конголо
21Анджело Огбонна
15Крис Леве
23Исса Диоп
27Йон Горенц-Станкович
41Деклан Райс
37Эрик Дурм
10Мануэль Лансини
10Аарон Муй
8Перейра Гомес Фелипе Андерсон
21Алекс Притчард
74′
16Марк Нобл
60′
7Жуниньо Бакуна
67′
18Самир Насри
42Джейсон Панчеон
7Марко Арнаутович
68′
16Карлан Грант
70′
27Перес Мартинес Лукас
24Стив Мунье
30Майкл Антонио
45′
44Аарон Роу
55′
17Хавьер Эрнандес
8Филип Биллинг
78′
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)15
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые8
7Фолы15
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДжон Мосс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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