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20:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Пол Скоулз уволился из «Олдхэма», Сульшер позвал его в «МЮ»

Старт тренерской карьеры получился так себе.

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Источник: Reuters

«Олдхэм» стал первым клубом в тренерской карьере Пола Скоулза. До этого он работал экспертом и ведущим на телевидении, комментировал матчи сборной Англии, писал колонки в известном английском издании The Independent, активно критиковал «Манчестер Юнайтед» и даже называл свой бывший клуб «жалким». Старт в роли тренера получился провальным — Скоулз уволился спустя 31 день после назначения на должность.

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Первые проблемы возникли еще на этап подписания контракта. У легенды «МЮ» есть 10% доля в «Солфорд Сити» (клуб, которым также владеют Дэвид Бэкхем, Райан Гиггз и братья Невиллы), что потенциально могло вызвать конфликт интересов — «Олдхэм» борется за выход в Лигу 2, где уже играет «Солфорд». Но на совете директоров было решено, что Скоулз может оставить свою долю с одним условием: не продавать игроков в формально свой клуб и не подписывать футболистов «Солфорда».

За несколько дней до того, как Скоулз был объявлен в качестве главного тренера, в клуб, по информации Daily Mail, прибыли судебные приставы и отключили свет — за неуплату. В результате сотрудники не смогли постирать формы футболистов, и игроки стирали свои комплекты сами. Скоулз узнал об этом уже после назначения и на одной из первых пресс-конференций пошутил: «Собираюсь сварить себе кофе. Если только кофемашину не изьяли».

К этому добавилось то, что автобус команды не заводился, а счет за GPS-датчики для тренировок не оплачивался в течение двух лет.

Но больше всего Скоулза разозлило, что владелец клуба Абдалла Лемсагам пытался влиять на тренировочный процесс.

Как утверждает Daily Mail, тренер получал письма на почту от Лемсагама и его брата Мохаммеда, спортивного директора «Олдхэма». В них руководители указывали, как Скоулзу необходимо тренировать, кого ставить в состав и какую схему выставлять на матч. Возможно, Лемсагамы просто беспокоились о результатах — в семи матчах Скоулз одержал всего одну победу.

Но Пол не собирался мириться с тем, что ему дают какие-то совету, поэтому однажды он собрал команду и попросил футболистов не сливать информацию владельцу. Разговор был жестким: «Если я выясню, что кто-то это делает, то этот человек больше никогда не будет играть в моей команде». Последней каплей стало то, что Лемсагам за его спиной пообещал двухлетний контракт защитнику Алексу Яковити, который не провел ни одного матча в этом сезоне.

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Скоулз решил уйти. «Надеялся, что отработаю контракт до конца, пробуду в “Олдхэме” все 18 месяцев. Болельщики, футболисты, мои друзья и члены семьи знали, что я был очень горд назначением, с нетерпением ждал начала работы. Но уже вскоре после того, как возглавил “Олдхэм”, стало понятно, что я не смогу работать так, как планировал. Когда мне предложили эту должность, действовали другие договорённости», — сказал он.

Лемсагам такому решению удивился: «И я, и сотрудники клуба оказали Полу всю поддержку. Я лично всегда поддерживал любые решения, которые он принимал. Был очень удивлен, поскольку он просто подал в отставку в среду днем, написав сообщение в чат».

На ситуацию отреагировал Оле-Гуннар Сульшер — он предложил бывшему одноклубнику работу.

«Думаю, у него были веские причины покинуть клуб. Узнав об этом, я написал ему сообщение. Не знаю, что там в действительности случилось, лучше спросите об этом его самого. Могу лишь сказать, что мы приглашаем его к нам в “МЮ”, если ему, конечно, захочется. Мы обсудим случившееся», — сказал тренер.

Пока же Скоулз продолжает грустную традицию, когда бывшие футболисты в Англии становятся классными экспертами, но бездарными тренерами. Гари Невилл после провала в «Валенсии» больше не рвется тренировать и занимается журналистикой, например. Экс-полузащитнику «Юнайтед» предоставлен второй шанс показать себя.

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