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20:39 (мск), источник: ТАСС

Мадридский «Реал» одержал победу в первом матче после возвращения Зидана

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. «Реал» обыграл «Сельту» со счетом 2:0 в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на «Сантьяго Бернабеу» в присутствии 65 045 человек.

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Источник: Reuters

Голы забили Иско (62-я минута) и Гарет Бэйл (77).

«Реал» провел первый матч под под руководством Зинедина Зидана, сменившего на посту главного тренера аргентинца Сантьяго Солари 11 марта.

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Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, после чего ушел со своей должности по собственному желанию. Вместе с Зиданом «Реал» три сезона подряд выиграл Лигу чемпионов, дважды стал обладателем Суперкубка УЕФА, два раза — победителем клубного чемпионата мира, выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.

«Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 54 очка в 28 матчах. «Сельта» идет 18-й, имея в активе 25 очков после 28 встреч.

В следующем матче 31 марта «Реал» дома сыграет с «Уэской», «Сельта» днем ранее примет «Вильярреал».

Зинедин Зидан официально вернулся в мадридский «Реал»
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12 марта© Ньюстюб
Реал
2:0
Первый тайм: 0:0
Сельта
Футбол, Испания, Тур 2816.03.2019, 18:15 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин ЗиданФран Эскриба
Голы
Франсиско Роман Иско(Карим Бензема)62′
Гарет Бэйл(Марселу)77′
Составы команд
1Кейлор Навас
13Вейга Рубен Бланко
19Альваро Одриосола
20Кевин Васкес
12Марселу
3Давид Костас
4Серхио Рамос
4Нестор Араухо
5Рафаэль Варан
11Пионе Систо
8Тони Кроос
23Брайс Мендес
11Гарет Бэйл
45′
9Макси Гомес
20Марко Асенсио
14Станислав Лоботка
10Лука Модрич
77′
17Давид Хункa
4′
15Федерико Вальверде
12Уэсли Худт
22Франсиско Роман Иско
63′
19Софьян Буфаль
68′
24Дани Себальос
16Эндрю Юльсагер
9Карим Бензема
82′
5Окай Йокушлу
75′
7Мариано Диас
8Фран Бельтран
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)6
7Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
9Угловые2
15Фолы8
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХуан Мартинес Мунуэра(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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