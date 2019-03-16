Мадридский «Реал» одержал победу в первом матче после возвращения Зидана

Голы забили Иско (62-я минута) и Гарет Бэйл (77).
«Реал» провел первый матч под под руководством Зинедина Зидана, сменившего на посту главного тренера аргентинца Сантьяго Солари 11 марта.
Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, после чего ушел со своей должности по собственному желанию. Вместе с Зиданом «Реал» три сезона подряд выиграл Лигу чемпионов, дважды стал обладателем Суперкубка УЕФА, два раза — победителем клубного чемпионата мира, выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.
«Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 54 очка в 28 матчах. «Сельта» идет 18-й, имея в активе 25 очков после 28 встреч.
В следующем матче 31 марта «Реал» дома сыграет с «Уэской», «Сельта» днем ранее примет «Вильярреал».