Мадридский «Реал» одержал победу в первом матче после возвращения Зидана

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, после чего ушел со своей должности по собственному желанию. Вместе с Зиданом «Реал» три сезона подряд выиграл Лигу чемпионов, дважды стал обладателем Суперкубка УЕФА, два раза — победителем клубного чемпионата мира, выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.