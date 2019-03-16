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21:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зидан будто и не уходил. Француз вернулся в «Реал» с победой

Гол Иско и результативная передача Марселу на Бэйла помогли «сливочным» взять верх над «Сельтой» (2:0).

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Источник: Спорт-Экспресс

Овации французу

У Зинедина Зидана, так неожиданно вернувшегося на днях в тренерское кресло «Реала», времени на раскачку практически не было: несколько тренировок, тактических бесед, напутственных слов — и вперед, играть в субботу против «Сельты» перед родными трибунами «Сантьяго Бернабеу». Мадридский стадион приветствовал возвращение французского специалиста продолжительной овацией — болельщики «сливочных», пережив неудачи Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари, смотрели на Зидана как на божество. Впрочем, точно такими же были их взгляды все те два с половиной сезона, когда Зизу вместе с «Королевским клубом» ставил Европу на колени.

Последняя мотивация

Но пока французу не до Европы — разобраться бы с домашними делами. У «Реала» в этом сезоне осталась единственная мотивация — не потерять место в зоне Лиги чемпионов (маловероятно, но все же), потому что 12-очковое отставание от лидирующей «Барселоны» вряд ли позволяет мечтать о чемпионстве. Решать эту задачу Зидан собрался с проверенными бойцами — и внес ряд серьезных изменений в стартовый состав мадридцев.

Возвращение Наваса, Марселу, Иско

Асенсио слева в атаке, Бэйл справа — тут все понятно, Винисиус и Лукас Васкес травмированы. По той же причине справа в обороне вышел Одриосола, а не Карвахаль. Но Марселу на левом фланге защиты вместо Регилона, который при Солари играл там постоянно, возвращение в основу Иско, забывшего с аргентинцем, как вообще выглядит футбольный мяч, и, наконец, Навас, а не Куртуа, на ленточке ворот «Реала» — это уже четкое тренерское послание всем: игрокам, болельщикам, президенту.

Замена бельгийца на костариканца — самый показательный месседж в адрес Флорентино Переса, знак того, кто теперь будет править бал: Навас всегда был любимцем Зизу, а Куртуа купили уже после ухода француза, потому что президенту очень уж хотелось иметь в составе вратаря с мировым именем.

Пробуждение к перерыву

И костариканский голкипер сразу же отблагодарил главного тренера хозяев. На 15-й минуте первая опасная атака галисийской команды едва не завершилась голом — Макси Гомес бил головой в упор, но Навас, уже заваливаясь направо, выбросил руку вверх и перевел мяч на угловой. Фантастическая реакция.

Этот момент разбудил «Реал», который очень неторопливо вступил в игру и в первые полчаса практически не создавал проблем для гостевой обороны. Но ближе к перерыву хозяева задвигались активнее — пробил в перекладину Бэйл, размяли вратаря «Сельты» Марселу и Серхио Рамос, однако свисток судьи застал на табло те же нули. Разборки отложили на 15 минут.

ВАР против

В самом начале второго тайма «Реал» все же забил — вот только в дело вмешались технологии. Казалось, ничего криминального — дальний точный удар Модрича, в момент которого Варан и Рамос находились в офсайде. Они не касались мяча, но арбитр, после короткой консультации с видеоассистентом и личного просмотра эпизода, принял решение отменить взятие ворот.

Первый гол Иско в 2019 году

Это только раззадорило хозяев. Через несколько минут «Реал» вновь отличился — и забил гол тот, кто, возможно, заслужил это больше остальных. Классное движение с мячом Асенсио, передача на Бензема и скидка на Иско, который не промахнулся. Это первый мяч испанского полузащитника в 2019 году — последний раз Иско отмечался в протоколе, сделав дубль в кубковой игре с «Мелильей» (6:1) в минувшем декабре.

Сразу после этого он уступил место на поле Себальосу — трибуны проводили автора гола аплодисментами.

Голевая от Марселу

Вскоре преимущество хозяев удвоилось — это Бэйл, уже упустивший ряд моментов, на этот раз «Сельту» не простил. Передачу валлийцу отдал еще один возвращенный Зиданом в состав футболист, Марселу — старая гвардия французского тренера приносила ему новую клятву верности. Тот в ответ довольно улыбался, и эта улыбка скользила по залитым солнцем трибунам «Сантьяго Бернабеу».

Во время загрузки произошла ошибка.

Возвращение Зизу в «Реал» вышло победным — будто и не уходил. Да, «Сельта» — не самый сильный соперник, все главные матчи в этом сезоне «сливочные» уже проиграли, но задачи занять максимально высокое место в таблице с команды никто не снял. Так что дальше будет еще интереснее.

Реал
2:0
Первый тайм: 0:0
Сельта
Футбол, Испания, Тур 2816.03.2019, 18:15 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин ЗиданФран Эскриба
Голы
Франсиско Роман Иско(Карим Бензема)62′
Гарет Бэйл(Марселу)77′
Составы команд
1Кейлор Навас
13Вейга Рубен Бланко
19Альваро Одриосола
20Кевин Васкес
12Марселу
3Давид Костас
4Серхио Рамос
4Нестор Араухо
5Рафаэль Варан
11Пионе Систо
8Тони Кроос
23Брайс Мендес
11Гарет Бэйл
45′
9Макси Гомес
20Марко Асенсио
14Станислав Лоботка
10Лука Модрич
77′
17Давид Хункa
4′
15Федерико Вальверде
12Уэсли Худт
22Франсиско Роман Иско
63′
19Софьян Буфаль
68′
24Дани Себальос
16Эндрю Юльсагер
9Карим Бензема
82′
5Окай Йокушлу
75′
7Мариано Диас
8Фран Бельтран
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)6
7Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
9Угловые2
15Фолы8
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХуан Мартинес Мунуэра(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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