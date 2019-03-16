Зидан будто и не уходил. Француз вернулся в «Реал» с победой

Источник: Спорт-Экспресс

Овации французу

У Зинедина Зидана, так неожиданно вернувшегося на днях в тренерское кресло «Реала», времени на раскачку практически не было: несколько тренировок, тактических бесед, напутственных слов — и вперед, играть в субботу против «Сельты» перед родными трибунами «Сантьяго Бернабеу». Мадридский стадион приветствовал возвращение французского специалиста продолжительной овацией — болельщики «сливочных», пережив неудачи Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари, смотрели на Зидана как на божество. Впрочем, точно такими же были их взгляды все те два с половиной сезона, когда Зизу вместе с «Королевским клубом» ставил Европу на колени.

Последняя мотивация

Но пока французу не до Европы — разобраться бы с домашними делами. У «Реала» в этом сезоне осталась единственная мотивация — не потерять место в зоне Лиги чемпионов (маловероятно, но все же), потому что 12-очковое отставание от лидирующей «Барселоны» вряд ли позволяет мечтать о чемпионстве. Решать эту задачу Зидан собрался с проверенными бойцами — и внес ряд серьезных изменений в стартовый состав мадридцев.

Возвращение Наваса, Марселу, Иско

Асенсио слева в атаке, Бэйл справа — тут все понятно, Винисиус и Лукас Васкес травмированы. По той же причине справа в обороне вышел Одриосола, а не Карвахаль. Но Марселу на левом фланге защиты вместо Регилона, который при Солари играл там постоянно, возвращение в основу Иско, забывшего с аргентинцем, как вообще выглядит футбольный мяч, и, наконец, Навас, а не Куртуа, на ленточке ворот «Реала» — это уже четкое тренерское послание всем: игрокам, болельщикам, президенту.

Замена бельгийца на костариканца — самый показательный месседж в адрес Флорентино Переса, знак того, кто теперь будет править бал: Навас всегда был любимцем Зизу, а Куртуа купили уже после ухода француза, потому что президенту очень уж хотелось иметь в составе вратаря с мировым именем.

Пробуждение к перерыву

И костариканский голкипер сразу же отблагодарил главного тренера хозяев. На 15-й минуте первая опасная атака галисийской команды едва не завершилась голом — Макси Гомес бил головой в упор, но Навас, уже заваливаясь направо, выбросил руку вверх и перевел мяч на угловой. Фантастическая реакция.

Этот момент разбудил «Реал», который очень неторопливо вступил в игру и в первые полчаса практически не создавал проблем для гостевой обороны. Но ближе к перерыву хозяева задвигались активнее — пробил в перекладину Бэйл, размяли вратаря «Сельты» Марселу и Серхио Рамос, однако свисток судьи застал на табло те же нули. Разборки отложили на 15 минут.

ВАР против

В самом начале второго тайма «Реал» все же забил — вот только в дело вмешались технологии. Казалось, ничего криминального — дальний точный удар Модрича, в момент которого Варан и Рамос находились в офсайде. Они не касались мяча, но арбитр, после короткой консультации с видеоассистентом и личного просмотра эпизода, принял решение отменить взятие ворот.

Первый гол Иско в 2019 году

Это только раззадорило хозяев. Через несколько минут «Реал» вновь отличился — и забил гол тот, кто, возможно, заслужил это больше остальных. Классное движение с мячом Асенсио, передача на Бензема и скидка на Иско, который не промахнулся. Это первый мяч испанского полузащитника в 2019 году — последний раз Иско отмечался в протоколе, сделав дубль в кубковой игре с «Мелильей» (6:1) в минувшем декабре.

Сразу после этого он уступил место на поле Себальосу — трибуны проводили автора гола аплодисментами.

Голевая от Марселу

Вскоре преимущество хозяев удвоилось — это Бэйл, уже упустивший ряд моментов, на этот раз «Сельту» не простил. Передачу валлийцу отдал еще один возвращенный Зиданом в состав футболист, Марселу — старая гвардия французского тренера приносила ему новую клятву верности. Тот в ответ довольно улыбался, и эта улыбка скользила по залитым солнцем трибунам «Сантьяго Бернабеу».

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