Зидан будто и не уходил. Француз вернулся в «Реал» с победой
Гол Иско и результативная передача Марселу на Бэйла помогли «сливочным» взять верх над «Сельтой» (2:0).
Гол Иско и результативная передача Марселу на Бэйла помогли «сливочным» взять верх над «Сельтой» (2:0).
У Зинедина Зидана, так неожиданно вернувшегося на днях в тренерское кресло «Реала», времени на раскачку практически не было: несколько тренировок, тактических бесед, напутственных слов — и вперед, играть в субботу против «Сельты» перед родными трибунами «Сантьяго Бернабеу». Мадридский стадион приветствовал возвращение французского специалиста продолжительной овацией — болельщики «сливочных», пережив неудачи Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари, смотрели на Зидана как на божество. Впрочем, точно такими же были их взгляды все те два с половиной сезона, когда Зизу вместе с «Королевским клубом» ставил Европу на колени.
Но пока французу не до Европы — разобраться бы с домашними делами. У «Реала» в этом сезоне осталась единственная мотивация — не потерять место в зоне Лиги чемпионов (маловероятно, но все же), потому что 12-очковое отставание от лидирующей «Барселоны» вряд ли позволяет мечтать о чемпионстве. Решать эту задачу Зидан собрался с проверенными бойцами — и внес ряд серьезных изменений в стартовый состав мадридцев.
Асенсио слева в атаке, Бэйл справа — тут все понятно, Винисиус и Лукас Васкес травмированы. По той же причине справа в обороне вышел Одриосола, а не Карвахаль. Но Марселу на левом фланге защиты вместо Регилона, который при Солари играл там постоянно, возвращение в основу Иско, забывшего с аргентинцем, как вообще выглядит футбольный мяч, и, наконец, Навас, а не Куртуа, на ленточке ворот «Реала» — это уже четкое тренерское послание всем: игрокам, болельщикам, президенту.
Замена бельгийца на костариканца — самый показательный месседж в адрес Флорентино Переса, знак того, кто теперь будет править бал: Навас всегда был любимцем Зизу, а Куртуа купили уже после ухода француза, потому что президенту очень уж хотелось иметь в составе вратаря с мировым именем.
И костариканский голкипер сразу же отблагодарил главного тренера хозяев. На 15-й минуте первая опасная атака галисийской команды едва не завершилась голом — Макси Гомес бил головой в упор, но Навас, уже заваливаясь направо, выбросил руку вверх и перевел мяч на угловой. Фантастическая реакция.
Этот момент разбудил «Реал», который очень неторопливо вступил в игру и в первые полчаса практически не создавал проблем для гостевой обороны. Но ближе к перерыву хозяева задвигались активнее — пробил в перекладину Бэйл, размяли вратаря «Сельты» Марселу и Серхио Рамос, однако свисток судьи застал на табло те же нули. Разборки отложили на 15 минут.
В самом начале второго тайма «Реал» все же забил — вот только в дело вмешались технологии. Казалось, ничего криминального — дальний точный удар Модрича, в момент которого Варан и Рамос находились в офсайде. Они не касались мяча, но арбитр, после короткой консультации с видеоассистентом и личного просмотра эпизода, принял решение отменить взятие ворот.
Это только раззадорило хозяев. Через несколько минут «Реал» вновь отличился — и забил гол тот, кто, возможно, заслужил это больше остальных. Классное движение с мячом Асенсио, передача на Бензема и скидка на Иско, который не промахнулся. Это первый мяч испанского полузащитника в 2019 году — последний раз Иско отмечался в протоколе, сделав дубль в кубковой игре с «Мелильей» (6:1) в минувшем декабре.
Сразу после этого он уступил место на поле Себальосу — трибуны проводили автора гола аплодисментами.
Вскоре преимущество хозяев удвоилось — это Бэйл, уже упустивший ряд моментов, на этот раз «Сельту» не простил. Передачу валлийцу отдал еще один возвращенный Зиданом в состав футболист, Марселу — старая гвардия французского тренера приносила ему новую клятву верности. Тот в ответ довольно улыбался, и эта улыбка скользила по залитым солнцем трибунам «Сантьяго Бернабеу».
Возвращение Зизу в «Реал» вышло победным — будто и не уходил. Да, «Сельта» — не самый сильный соперник, все главные матчи в этом сезоне «сливочные» уже проиграли, но задачи занять максимально высокое место в таблице с команды никто не снял. Так что дальше будет еще интереснее.
|Зинедин Зидан
|Фран Эскриба
|Франсиско Роман Иско(Карим Бензема)
|62′
|Гарет Бэйл(Марселу)
|77′
|1
|Кейлор Навас
|13
|Вейга Рубен Бланко
|19
|Альваро Одриосола
|20
|Кевин Васкес
|12
|Марселу
|3
|Давид Костас
|4
|Серхио Рамос
|4
|Нестор Араухо
|5
|Рафаэль Варан
|11
|Пионе Систо
|8
|Тони Кроос
|23
|Брайс Мендес
|11
|Гарет Бэйл
45′
|9
|Макси Гомес
|20
|Марко Асенсио
|14
|Станислав Лоботка
|10
|Лука Модрич
77′
|17
|Давид Хункa
4′
|15
|Федерико Вальверде
|12
|Уэсли Худт
|22
|Франсиско Роман Иско
63′
|19
|Софьян Буфаль
68′
|24
|Дани Себальос
|16
|Эндрю Юльсагер
|9
|Карим Бензема
82′
|5
|Окай Йокушлу
75′
|7
|Мариано Диас
|8
|Фран Бельтран
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра(Испания)