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22:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рома» проиграла СПАЛу в матче чемпионата Италии

В матче 28-го тура итальянской Серии А СПАЛ принимал «Рому».

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Встреча состоялась в Ферраре на стадионе «Паоло Мацца» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник СПАЛа Мохамед Фарес, отличившийся на 22-й минуте после передачи защитника Тьяго Сионека. В начале второго тайма хавбек «Ромы» Диего Перотти сравнял счёт, реализовав пенальти. Победу хозяевам принёс нападающий Андреа Петанья, который забил с 11-метровой отметки на 59-й минуте.

СПАЛ прервал серию без побед в чемпионате Италии, которая состояла из шести матчей. Ранее команда Леонардо Семпличи потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью. Для римского клуба это поражение стало вторым в последних трёх встречах.

«Рома», набрав 47 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, СПАЛ (26) — 15-е.

СПАЛ
2:1
Первый тайм: 1:0
Рома
Футбол, Италия, Тур 2816.03.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Stadio Paolo Mazza
Главные тренеры
Леонардо СемпличиКлаудио Раньери
Голы
Мохамед Фарес(Тиагу Ционек)22′
Диего Перотти53′
Андреа Петанья59′
Составы команд
2Эмилиано Вивиано
1Робин Ольсен
4Тиагу Ционек
52′
5Гильерме Жуан Жезус
57′
14Кевин Бонифаци
15Иван Маркано
23Франческо Викари
5′
20Федерико Фасио
6Симоне Миссироли
64′
4Бриан Кристанте
69′
93Мохамед Фарес
54′
42Стивен Н`Зонзи
40′
7Мирко Антенуччи
9Эдин Джеко
45+2′
37Андреа Петанья
14Патрик Шик
11Алессандро Мурджа
84′
2Рик Карсдорп
80′
5Лоренцо Шимич
18Давиде Сантон
19Ясмин Куртич
80′
34Джастин Клайверт
45′
28Паскуале Скьяттарелла
22Николо Дзаньоло
29Мануэль Лаццари
77′
92Стефан Эль-Шаарави
45′
13Васко Реджини
8Диего Перотти
63′
Статистика
4Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)16
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
12Фолы19
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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