«Рома» проиграла СПАЛу в матче чемпионата Италии
В матче 28-го тура итальянской Серии А СПАЛ принимал «Рому».
В матче 28-го тура итальянской Серии А СПАЛ принимал «Рому».
Встреча состоялась в Ферраре на стадионе «Паоло Мацца» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал защитник СПАЛа Мохамед Фарес, отличившийся на 22-й минуте после передачи защитника Тьяго Сионека. В начале второго тайма хавбек «Ромы» Диего Перотти сравнял счёт, реализовав пенальти. Победу хозяевам принёс нападающий Андреа Петанья, который забил с 11-метровой отметки на 59-й минуте.
СПАЛ прервал серию без побед в чемпионате Италии, которая состояла из шести матчей. Ранее команда Леонардо Семпличи потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью. Для римского клуба это поражение стало вторым в последних трёх встречах.
«Рома», набрав 47 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, СПАЛ (26) — 15-е.
|Леонардо Семпличи
|Клаудио Раньери
|Мохамед Фарес(Тиагу Ционек)
|22′
|Диего Перотти
|53′
|Андреа Петанья
|59′
|2
|Эмилиано Вивиано
|1
|Робин Ольсен
|4
|Тиагу Ционек
52′
|5
|Гильерме Жуан Жезус
57′
|14
|Кевин Бонифаци
|15
|Иван Маркано
|23
|Франческо Викари
5′
|20
|Федерико Фасио
|6
|Симоне Миссироли
64′
|4
|Бриан Кристанте
69′
|93
|Мохамед Фарес
54′
|42
|Стивен Н`Зонзи
40′
|7
|Мирко Антенуччи
|9
|Эдин Джеко
45+2′
|37
|Андреа Петанья
|14
|Патрик Шик
|11
|Алессандро Мурджа
84′
|2
|Рик Карсдорп
80′
|5
|Лоренцо Шимич
|18
|Давиде Сантон
|19
|Ясмин Куртич
80′
|34
|Джастин Клайверт
45′
|28
|Паскуале Скьяттарелла
|22
|Николо Дзаньоло
|29
|Мануэль Лаццари
77′
|92
|Стефан Эль-Шаарави
45′
|13
|Васко Реджини
|8
|Диего Перотти
63′
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|16
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|19
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джанлука Рокки(Италия)