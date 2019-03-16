«Ман Сити» отыгрался с 0:2 в матче с «Суонси» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Встреча прошла в Суонси на стадионе «Либерти» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Суонси» Мэтт Граймз, реализовавший пенальти на 20-й минуте. До перерыва нападающий Берсант Целина увеличил преимущество хозяев. Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва отыграл один мяч в середине второго тайма. На 78-й минуте вратарь Кристоффер Нордфельдт сделал счёт равным, забив в свои ворота. Победу «горожанам» принёс форвард Серхио Агуэро, отличившийся в концовке.