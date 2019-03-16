Мадридский «Атлетико» проиграл «Атлетику» из Бильбао в матче Примеры
В матче 28-го тура испанской Примеры «Атлетик» из Бильбао принимал мадридский «Атлетико».
В матче 28-го тура испанской Примеры «Атлетик» из Бильбао принимал мадридский «Атлетико».
Встреча прошла в Бильбо на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал нападающий Иньяки Уильямс, отличившийся в середине второго тайма после передачи полузащитника Иньиго Кордобы. На 85-й минуте преимущество «Атлетика» увеличил форвард Кенан Кодро, голевой пас отдал хавбек Ибай Гомес.
«Атлетик» одержал первую победу в последних трёх матчах в чемпионате Испании. К тому же команда из Бильбао прервала победную серию мадридского клуба, которая состояла из четырёх встреч.
«Атлетико», набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры, «Атлетик» (37) — девятое.
|Гаиска Гаритано
|Диего Симеоне
|Иньяки Уильямс(Иньиго Кордоба)
|73′
|Кенан Кодро(Перес Ибаи Гомес)
|85′
|13
|Яго Эррерин
|13
|Ян Облак
|3
|Унаи Нуньес
|2
|Диего Годин
|5
|Йерай Альварес
82′
|24
|Хосе Хименес
|12
|Юри Берчиче
|5
|Томас Партей
|18
|Оскар Де Маркос
|6
|Коке
|6
|Микель Сан-Хосе
77′
|8
|Ньигес Сауль
|16
|Дани Гарсия
|14
|Родриго Эрнандес
45′
|9
|Иньяки Уильямс
|7
|Антуан Гризманн
|22
|Эскудеро Рауль Гарсия
37′85′
|19
|Диегу Коста
|2
|Кенан Кодро
|22
|Альваро Мората
|10
|Гоньи Икер Муниаин
71′
|20
|Хуанфран
80′
|11
|Иньиго Кордоба
|10
|Анхель Корреа
|19
|Перес Ибаи Гомес
90′
|15
|Иньиго Лекуэ
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|4
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре(Испания)