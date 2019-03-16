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16 марта, источник: Чемпионат.com

Мадридский «Атлетико» проиграл «Атлетику» из Бильбао в матче Примеры

В матче 28-го тура испанской Примеры «Атлетик» из Бильбао принимал мадридский «Атлетико».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Бильбо на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий Иньяки Уильямс, отличившийся в середине второго тайма после передачи полузащитника Иньиго Кордобы. На 85-й минуте преимущество «Атлетика» увеличил форвард Кенан Кодро, голевой пас отдал хавбек Ибай Гомес.

«Атлетик» одержал первую победу в последних трёх матчах в чемпионате Испании. К тому же команда из Бильбао прервала победную серию мадридского клуба, которая состояла из четырёх встреч.

«Атлетико», набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры, «Атлетик» (37) — девятое.

Во время загрузки произошла ошибка.
Атлетик
2:0
Первый тайм: 0:0
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 2816.03.2019, 20:30 (МСК UTC+3)San Mames Barria
Главные тренеры
Гаиска ГаританоДиего Симеоне
Голы
Иньяки Уильямс(Иньиго Кордоба)73′
Кенан Кодро(Перес Ибаи Гомес)85′
Составы команд
13Яго Эррерин
13Ян Облак
3Унаи Нуньес
2Диего Годин
5Йерай Альварес
82′
24Хосе Хименес
12Юри Берчиче
5Томас Партей
18Оскар Де Маркос
6Коке
6Микель Сан-Хосе
77′
8Ньигес Сауль
16Дани Гарсия
14Родриго Эрнандес
45′
9Иньяки Уильямс
7Антуан Гризманн
22Эскудеро Рауль Гарсия
37′85′
19Диегу Коста
2Кенан Кодро
22Альваро Мората
10Гоньи Икер Муниаин
71′
20Хуанфран
80′
11Иньиго Кордоба
10Анхель Корреа
19Перес Ибаи Гомес
90′
15Иньиго Лекуэ
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)9
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
1Угловые7
12Фолы4
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяСантьяго Хайме Латре(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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