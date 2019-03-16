«Боруссия» одержала волевую победу над «Гертой» в матче чемпионата Германии по футболу

В составе «Боруссии» голы забили Томас Делэйни (14-я минута), Дан-Аксель Загаду (47) и Марко Ройс (90+2). У хозяев дубль на свой счет записал Саломон Калу (4, 35). На 85-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален защитник «Герты» Джордан Торунарига, на 95-й минуте красную карточку за неспортивное поведение получил еще один игрок берлинского клуба Ведад Ибишевич.

Команды провели между собой 42 матча во всех турнирах, «Боруссия» одержала 20 побед, «Герта» выиграла в 11 матчах, еще 11 встреч завершились ничейным результатом.

«Боруссия» поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 60 очков после 26 матчей и опережая идущую второй «Баварию» на три очка, при этом у мюнхенского клуба имеется матч в запасе. «Герта» идет десятой, имея в активе 35 очков после 26 встреч.