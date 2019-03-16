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16 марта, источник: ТАСС

«Боруссия» одержала волевую победу над «Гертой» в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 16 марта. Футболисты дортмундской «Боруссии» обыграли берлинскую «Герту» со счетом 3:2 в матче 26-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Берлине.

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В составе «Боруссии» голы забили Томас Делэйни (14-я минута), Дан-Аксель Загаду (47) и Марко Ройс (90+2). У хозяев дубль на свой счет записал Саломон Калу (4, 35). На 85-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален защитник «Герты» Джордан Торунарига, на 95-й минуте красную карточку за неспортивное поведение получил еще один игрок берлинского клуба Ведад Ибишевич.

Команды провели между собой 42 матча во всех турнирах, «Боруссия» одержала 20 побед, «Герта» выиграла в 11 матчах, еще 11 встреч завершились ничейным результатом.

«Боруссия» поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 60 очков после 26 матчей и опережая идущую второй «Баварию» на три очка, при этом у мюнхенского клуба имеется матч в запасе. «Герта» идет десятой, имея в активе 35 очков после 26 встреч.

В следующем матче «Боруссия» на домашнем поле встретится с «Вольфсбургом», «Герта» на выезде сыграет с «Лейпцигом». Обе встречи пройдут 30 марта.

Герта
2:3
Первый тайм: 2:1
Боруссия Д
Футбол, Германия, Тур 2616.03.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Olympiastadion
Главные тренеры
Паль ДардаиЛюсьен Фавр
Голы
Саломон Калу4′
Томас Дилэйни14′
Саломон Калу35′
Дан-Аксель Загаду(Джейдон Санчо)47′
Марко Ройс(Джейдон Санчо)90+2′
Составы команд
22Руне Ярстейн
1Роман Бюрки
4Карим Рекик
2Дан-Аксель Загаду
21′
5Никлас Штарк
52′
4Абду Диалло
17Максимилиан Миттельштедт
16Мануэль Аканджи
25Джордан Торунарига
76′85′
6Томас Дилэйни
15Марко Груич
11Марко Ройс
20Валентино Лазаро
22Кристиан Пулишич
23Арне Майер
33Юлиан Вайгль
10Ондрей Дуда
89′
7Джейдон Санчо
76′90′
28Фабиан Лустенбергер
36Емер Топрак
8Саломон Калу
77′
27Мариус Вольф
78′
11Мэттью Леки
5Ашраф Хакими
27Дави Зельке
77′
34Якоб Брун Ларсен
75′
19Ведад Ибишевич
90+5′
13Рафаэл Геррейру
Статистика
3Желтые карточки2
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)25
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
4Угловые10
10Фолы6
6Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяТобиас Вельц(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
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