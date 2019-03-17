Гвардиола: Мне жаль «Суонси», гол был забит из офсайда, но почему здесь нет VAR?
Гланвый тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча ¼ финала Кубка Англии со «Суонси» (3:2).
Гланвый тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча ¼ финала Кубка Англии со «Суонси» (3:2).
Победный мяч форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро забил из офсайда. В Кубке Англии используется система видеоповторов, но оборудование установлено лишь на стадионах
«Здорово быть в полуфинале. В Кубке Англии свой путь начали многие команды. Рады, что мы теперь здесь.
Матч получился невероятным. Игра была хорошей, немного длинных передач. Я думаю, что мы хорошо начали, но не реализовали свои моменты. А затем мы пропустили два гола. В перерыве мы говорили, что нам надо забивать. Голкипер великолепно сыграл! Я даже не знаю, сколько ударов мы там нанесли. В Кубке Англии может сложиться всё.
Сочувствую «Суонси», там был офсайд. Прошу прощения. Я не понимаю, почему на этом стадионе нет VAR? Надеюсь, что VAR будет в следующем году, — сказал Гвардиола в интервью BBC.