«Вулверхэмптон» одолел «Манчестер Юнайтед» и вышел в ½ финала Кубка Англии
«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в матче ¼ финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном».
«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в матче ¼ финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном».
Встреча, проходившая на стадионе «Молине», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Вулверхэмптон» вышел вперёд на 70-й минуте матча. Рауль Хименес получил мяч в штрафной площади соперника, развернулся и пробил в нижний угол. Преимущество хозяев на 76-й минуте удвоил Диогу Жота, пробивший угла штрафной. Уже в компенсированное время один мяч у гостей отыграл Маркус Рашфорд.
В концовке матча «Манчестер Юнайтед» мог остаться в меньшинстве. После подката защитника Виктора Линделёфа арбитр показал шведу красную карточку, но после просмотра видеоповтора сменил её на жёлтую.
«Вулверхэмптон», одержав победу, вышел в ½ финала Кубка Англии. Также в полуфинал турнира ранее вышли «Уотфорд» и «Манчестер Сити». Последнюю путёвку в эту стадию разыграют «Милуолл» и «Брайтон».