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11:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Щенсны: Глеб мог бы добиться большего, но он любил выпить

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны в интервью польским журналистам для YouTube-канала Foot Truck рассказал, чем ему запомнились бывшие партнёры. Например, он дал характеристику белорусскому полузащитнику Александру Глебу. По мнению Щенсны, Глеб не раскрыл свой потенциал в полной мере.

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Источник: РИА "Новости"

«Глеб мог бы добиться большего в футболе. У него была хорошая карьера, но Глеб любил выпить», — сказал Щенсны.

Глеб выступал за «Арсенал» с 2005 по 2008 годы, после чего он перешёл в «Барселону». В настоящее время Глеб является игроком белорусского БАТЭ. Щенсны защищал цвета «Арсенала» с 2009 по 2017 годы. После этого он на правах аренды выступал за «Брентфорд» и «Рому», после чего подписал контракт с «Ювентусом».

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