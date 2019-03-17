Пока у БАТЭ напряг с голами, Гордейчук забивает в Казахстане
Красивый дубль уже во втором матче.
Красивый дубль уже во втором матче.
Зимой БАТЭ серьезно обновил линию атаки. Михаил Гордейчук решил сменить обстановку после неудачного сезона и перебрался в «Тобол», Николай Сигневич уехал в «Ференцварош», а Мирко Иванич — в «Црвену Звезду». На их место клуб пригласил сербов Бояна Дубайича и Неманю Милича, а также исландца Виллума Виллумссона.
На старте сезона чемпиону голы даются с трудом. За пять матчей парни Алексея Баги всего трижды поразили ворота соперников. Забивать удавалось лишь после стандартов: «Арсеналу» и «Ислочи» после подачи со штрафного, а Бресту с пенальти. Из новичков голом пока отметился только Виллумссон, который головой поразил ворота «Ислочи», а Дубайич в матче за Суперкубок с Брестом заработал пенальти.
В тоже время у
А потом довел счет до разгромного ударом
За два тура «Тобол» набрал шесть очков и возглавляет таблицу чемпионата вместе с «Жетысу» и «Ордабасы», а Гордейчук включился в гонку бомбардиров.