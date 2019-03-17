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13:28 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Пока у БАТЭ напряг с голами, Гордейчук забивает в Казахстане

Красивый дубль уже во втором матче.

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Зимой БАТЭ серьезно обновил линию атаки. Михаил Гордейчук решил сменить обстановку после неудачного сезона и перебрался в «Тобол», Николай Сигневич уехал в «Ференцварош», а Мирко Иванич — в «Црвену Звезду». На их место клуб пригласил сербов Бояна Дубайича и Неманю Милича, а также исландца Виллума Виллумссона.

На старте сезона чемпиону голы даются с трудом. За пять матчей парни Алексея Баги всего трижды поразили ворота соперников. Забивать удавалось лишь после стандартов: «Арсеналу» и «Ислочи» после подачи со штрафного, а Бресту с пенальти. Из новичков голом пока отметился только Виллумссон, который головой поразил ворота «Ислочи», а Дубайич в матче за Суперкубок с Брестом заработал пенальти.

В тоже время у экс-нападающих БАТЭ за границей все хорошо. Сигневич за четыре матча в Венгрии отличился трижды и идет к чемпионству. В пятницу счет голам в Казахстане открыл Гордейчук. В матче «вышки» против «Тараза» белорус выстрелил дублем и помог команде победить (4:1). Голы у Михаила вышли симпатичные. Сначала форвард с лету вколотил мяч в ворота после навеса с фланга.

Во время загрузки произошла ошибка.

А потом довел счет до разгромного ударом из-за штрафной в дальнюю девятку.

Во время загрузки произошла ошибка.

За два тура «Тобол» набрал шесть очков и возглавляет таблицу чемпионата вместе с «Жетысу» и «Ордабасы», а Гордейчук включился в гонку бомбардиров.

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