Сейчас БАТЭ тотально плох: вот в чем основные проблемы

Поклонникам «желто-синих» наверняка тревожно за своих любимцев. Тем более, пока их игра совсем не впечатляет. Александр Ивулин пробует разобраться в проблемах борисовчан.

Баге попросту некем играть

На старте последних сезонов борисовчане уже традиционно сталкиваются с серьезным кадровым дефицитом. В 2017-м защитник Неманья Милунович рассказывал, что в какой-то момент в команде одновременно было 11 заболевших и травмированных футболистов. В прошлом году от количества весенних повреждений сдавали нервы главного тренера борисовчан Олега Дулуба.

Сейчас с БАТЭ вновь творится что-то неладное. Алексей Бага пытается сохранять спокойствие, но ему явно не просто. За четверговой игрой против «Ислочи» с трибун наблюдали травмированные Денис Щербицкий, Боян Дубаич, Неманя Милич, Владислав Мухамедов и Яссе Туоминен. Не смог поучаствовать в матче новичок Джамалдин Ходжаниязов и вряд ли тренерский штаб выпустил бы на поле Слободана Симовича, которому не рекомендуется играть на синтетике. Станислав Драгун вышел на поле с повреждением.

В четверг лазарет «желто-синих» пополнил еще и Александар Филипович. В общем, пока с составом у БАТЭ настоящий караул. Не дай Бог травмируется кто-то еще. Если в былые годы практически на каждую позицию в старте борисовчан претендовали минимум два человека, то сейчас конкуренция практически отсутствует — наскрести бы людей на заявку. В ростере «желто-синих» всего два номинальных центральных защитника, на флангах нет альтернативы Стасевичу и Мукаму, а в качестве форварда Бага может использовать лишь Скавыша.

Но даже в такой аховой ситуации руководство не спешит с подписанием новичков.

Ненадежная оборона

В трех мартовских встречах голкипер Антон Чичкан пропустил пять мячей. Мог бы и больше, если бы форварды «Ислочи» были чуть расторопнее. В играх против «волков» защитники «желто-синих» плохо справлялись с верховыми забросами за спину. После них скоростные Макась и Момо часто оказывались на убойных позициях, но транжирили моменты. Впрочем, один из забросов подопечных Жуковского все-таки привел к голу Комаровского. У Баги наверняка большие претензии к защитникам, которые оставили форварда одного в центре собственной штрафной. А ведь еще была ужасная скидка Волкова вратарю, которую перехватил соперник, но шанс запорол.

— Разобрали игру БАТЭ и нашли их слабые стороны. Постарались их использовать. У защитников борисовчан были слабые зоны за спиной. Просто оборонительная линия БАТЭ, из-за того, что команда постоянно контролирует мяч, располагается достаточно высоко. Поэтому сзади появляется много зон, в которые нам просто нужно было направить мяч, а нападающим за ним вбежать, — рассказывает капитан «Ислочи» Александр Шагойко.

В центре поля нет диспетчера

После ухода Иванича БАТЭ остро не хватает плеймейкера. Эти функции мог бы взвалить на себя Александр Глеб, но пока в матчах белорусского сезона он наиграл всего 32 минуты. Возможно, в перспективе таким игроком станет Виллум Виллумссон. Фактурный полузащитник здорово работает с мячом, не боится лезть вперед и классно видит поле, но иногда он еще действует невпопад. Порой кажется, что партнеры не видят исландца, предпочитая не отдать пас ему, а повернуть атаку по-другому. Впрочем, когда-то с подобной проблемой сталкивался и Мирко Иванич.

Из-за отсутствия креативщика из центра полузащиты проходит совсем мало ключевых передач. Практически вся активность в атаке рождается на флангах, но реализовать немногочисленные моменты у БАТЭ не получается. Вообще, в пяти матчах нынешнего сезона, включая еврокубковое противостояние с «Арсеналом», подопечные Баги забивали только со стандартов: дважды после розыгрышей штрафных и один раз с пенальти. Совсем не густо.

Как после скомканного старта поведет себя руководство?

Сразу после финального свистка в матче с «Ислочью» защитник Егор Филипенко и хавбек Александр Глеб исчезают в подтрибунке. Что-то подобное мы видели после поражения в матче за Суперкубок. Вообще, в четверг «желто-синие» выглядели поникшими. Футболисты отказали в послематчевом общении на диктофон даже клубной пресс-службе.

В былые годы, когда команда оказывалась в яме и показывала невнятную игру, бигбосс борисовчан Анатолий Капский находил способ взбодрить коллектив. Методы могли быть самыми разными: и эмоциональные разносы в раздевалке, и анонсы возможного урезания зарплаты, и что-то еще. Обычно после оздоровительных процедур дела «желто-синих» налаживались.