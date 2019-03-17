Футболист «Атлетико» Гризманн может перейти в «Барселону»

Источник: AFP 2019

По данным источника, «Барселона» уже намеревалась приобрести Гризманна в 2018 году, но тогда футболист принял решение остаться в «Атлетико». Отмечается, что после поражения мадридского клуба от «Ювентуса» (0:3) и вылета из Лиги чемпионов 27-летний Гризманн поставил под сомнение свое будущее в команде.

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Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года, контракт рассчитан до 2023 года. В составе «Атлетико» француз стал обладателем Суперкубка Испании (2014), победителем Лиги Европы (сезон-2017/18) и обладателем Суперкубка УЕФА (2018). В составе сборной Франции Гризманн стал чемпионом мира 2018 года. В текущем сезоне чемпионата Испании он забил 12 голов и сделал семь результативных передач.