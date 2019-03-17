Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дженоа0
Ювентус0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нижний Новгород0
Шинник0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Уфа0
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эйбар0
Вальядолид0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Ротор1
Химки0
Футбол. Зарубежный
15:30
Байер
Вердер
Футбол. Первый дивизион
16:00
Зенит-2
Факел
Футбол. Зарубежный
16:30
Лион
Монпелье
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Краснодар
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Луч
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир
Авангард К
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Парма
Футбол. Первый дивизион
12:00
Сибирь0
Тамбов2
Футбол. Зарубежный
17:15
Фулхэм
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
18:15
Эспаньол
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо
Ренн
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Челси
Футбол. Зарубежный
20:00
Бавария
Майнц
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Удинезе
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Райо Вальекано
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск1
Томь0
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Интер
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Барселона
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Марсель
Все события
Фоторепортажи
12«Верните Туктамышеву». Горячая фигуристка спасала болельщиков СКА от скуки
98 лет назад Виталий Петров взял подиум на Гран-при Австралии
13:34 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Атлетико» Гризманн может перейти в «Барселону»

ТАСС, 17 марта. Футбольный клуб «Барселона» намерен приобрести французского нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на французское издание L’Equipe.

Наверх
Источник: AFP 2019

По данным источника, «Барселона» уже намеревалась приобрести Гризманна в 2018 году, но тогда футболист принял решение остаться в «Атлетико». Отмечается, что после поражения мадридского клуба от «Ювентуса» (0:3) и вылета из Лиги чемпионов 27-летний Гризманн поставил под сомнение свое будущее в команде.

Смотрите также: Хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в четвертьфинал ЛЧ

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года, контракт рассчитан до 2023 года. В составе «Атлетико» француз стал обладателем Суперкубка Испании (2014), победителем Лиги Европы (сезон-2017/18) и обладателем Суперкубка УЕФА (2018). В составе сборной Франции Гризманн стал чемпионом мира 2018 года. В текущем сезоне чемпионата Испании он забил 12 голов и сделал семь результативных передач.

В турнирной таблице «Барселона» занимает первое место, имея в активе 63 очка после 27 игр. «Атлетико» идет вторым, набрав 56 очков после 28 матчей.

Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тренер уехал из России, набрал молодых и привел их к победам
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
«Довыпендривался!»: как Россия поиздевалась над Фуркадом
Плей-офф КХЛ: «Авангард» провел худший матч за два месяца
Гараничев назвал причину отказа от участия в эстафете на ЧМ
Гонщик «Мерседеса» выиграл первый этап сезона «Формулы-1»
«Уфа» принимает «Ахмат» в чемпионате России (трансляция)
Жирков вызван в сборную России на отборочные матчи Евро-2020
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь