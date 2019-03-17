Мончи вернулся в «Севилью» на пост спортивного директора клуба

Источник: AFP 2019

Мончи вновь займёт пост спортивного директора «Севильи» и приступит к выполнению обязанностей 1 апреля. Официальная презентация специалиста состоится в понедельник, 18 марта.

Напомним, Мончи работал в «Роме» на протяжении двух лет, после чего расторг соглашение с римлянами. Ранее в СМИ сообщалось, что Мончи продолжит карьеру в лондонском «Арсенале».

Напомним, в начале марта текущего года пост главного тренера «Ромы» покинул Эусебио Ди Франческо. Решение об увольнении было принято после вылета команды из Лиги чемпионов. Новым наставником римской команды стал Клаудио Раньери.

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