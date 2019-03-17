«Ювентус» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Италии
ТАСС, 17 марта. Туринский «Ювентус» проиграл «Дженоа» со счетом 0:2 в гостевом матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС, 17 марта. Туринский «Ювентус» проиграл «Дженоа» со счетом 0:2 в гостевом матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе хозяев голы забили Стефано Стураро (72-я минута) и Горан Пандев (81).
В турнирной таблице чемпионата Италии туринцы занимают первое место, имея в активе 75 очков после 28 игр. «Дженоа» располагается на 12-й строчке, набрав 33 очка после 28 матчей.
В следующем туре «Ювентус» примет «Эмполи» 30 марта, «Дженоа» в этот же день сыграет в гостях с «Удинезе».
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|Чезаре Пранделли
|Массимилиано Аллегри
|Стефано Стураро(Горан Пандев)
|72′
|Горан Пандев(Кристиан Куаме)
|81′
|97
|Йонуц Раду
|22
|Маттиа Перин
|4
|Доменико Кришито
|4
|Мартин Касерес
23′
|17
|Кристиан Ромеро
3′
|12
|Алекс Сандру
5′
|32
|Педру Перейра
|19
|Леонардо Бонуччи
|87
|Эрвин Зуканович
|24
|Даниэле Ругани
|8
|Лукас Лерагер
|5
|Миралем Пьянич
|18
|Эстебан Ролон
|23
|Эмре Джан
85′
|11
|Кристиан Куаме
|10
|Пауло Дибала
|21
|Иван Радованович
75′
|20
|Жоау Канселу
60′
|44
|Мигел Велозу
|33
|Федерико Бернардески
|22
|Дарко Лазович
70′
|30
|Родриго Бентанкур
77′
|27
|Стефано Стураро
|37
|Леонардо Спинаццола
|9
|Антонио Санабрия
60′
|17
|Марио Манджукич
73′
|19
|Горан Пандев
82′
|18
|Мойзе Кин
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Ди Белло(Италия)