Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф0
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фулхэм0
Ливерпуль1
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Мордовия0
Луч0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Армавир0
Авангард К0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реймс0
Нант0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта0
Кьево1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эмполи2
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио4
Парма0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лион1
Монпелье1
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив0
Краснодар0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Зенит-21
Факел0
Футбол. Зарубежный
18:15
Эспаньол
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо
Ренн
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Челси
Футбол. Зарубежный
20:00
Бавария
Майнц
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Удинезе
Футбол. Зарубежный
15:30
Байер1
Вердер3
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
14:30
Дженоа2
Ювентус0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нижний Новгород0
Шинник1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа0
Ахмат1
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар1
Вальядолид2
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Интер
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор1
Химки0
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Барселона
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Марсель
Футбол. Первый дивизион
12:00
Сибирь0
Тамбов2
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск1
Томь0
Все события
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов
18Главные достижения российских клубов в еврокубках
17:18 (мск), источник: ТАСС

«Ювентус» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Италии

ТАСС, 17 марта. Туринский «Ювентус» проиграл «Дженоа» со счетом 0:2 в гостевом матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.

Наверх
Источник: AFP 2019

В составе хозяев голы забили Стефано Стураро (72-я минута) и Горан Пандев (81).

«Ювентус» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне первенства страны, прервав пятиматчевую победную серию. «Дженоа» прервал безвыигрышную серию в чемпионате из трех игр (две ничьи, одно поражение).

В турнирной таблице чемпионата Италии туринцы занимают первое место, имея в активе 75 очков после 28 игр. «Дженоа» располагается на 12-й строчке, набрав 33 очка после 28 матчей.

В следующем туре «Ювентус» примет «Эмполи» 30 марта, «Дженоа» в этот же день сыграет в гостях с «Удинезе».

Смотрите также: Возвращение Зидана, драма в Кубке Англии и другие события выходных

6
фотографий
6
фотографий
Дженоа
2:0
Первый тайм: 0:0
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 2817.03.2019, 14:30 (МСК UTC+3)Luigi Ferraris
Главные тренеры
Чезаре ПранделлиМассимилиано Аллегри
Голы
Стефано Стураро(Горан Пандев)72′
Горан Пандев(Кристиан Куаме)81′
Составы команд
97Йонуц Раду
22Маттиа Перин
4Доменико Кришито
4Мартин Касерес
23′
17Кристиан Ромеро
3′
12Алекс Сандру
5′
32Педру Перейра
19Леонардо Бонуччи
87Эрвин Зуканович
24Даниэле Ругани
8Лукас Лерагер
5Миралем Пьянич
18Эстебан Ролон
23Эмре Джан
85′
11Кристиан Куаме
10Пауло Дибала
21Иван Радованович
75′
20Жоау Канселу
60′
44Мигел Велозу
33Федерико Бернардески
22Дарко Лазович
70′
30Родриго Бентанкур
77′
27Стефано Стураро
37Леонардо Спинаццола
9Антонио Санабрия
60′
17Марио Манджукич
73′
19Горан Пандев
82′
18Мойзе Кин
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)6
5Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
6Угловые6
12Фолы11
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМарко Ди Белло(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Дженоа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тренер уехал из России, набрал молодых и привел их к победам
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Женская сборная России использовала последний шанс на ЧМ
«Ахмат» продлил серию «Уфы» без побед в чемпионате России
Даниил Квят поделился эмоциями от первой гонки сезона в «Ф-1»
Десять футболистов сборной России приняли участие в тренировке
«Локомотив» принимает «Краснодар» в матче РПЛ (трансляция)
Павлюченко поддержал Погребняка после скандального высказывания
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь