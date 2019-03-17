«Ювентус» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Италии

Источник: AFP 2019

В составе хозяев голы забили Стефано Стураро (72-я минута) и Горан Пандев (81).

«Ювентус» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне первенства страны, прервав пятиматчевую победную серию. «Дженоа» прервал безвыигрышную серию в чемпионате из трех игр (две ничьи, одно поражение).

В турнирной таблице чемпионата Италии туринцы занимают первое место, имея в активе 75 очков после 28 игр. «Дженоа» располагается на 12-й строчке, набрав 33 очка после 28 матчей.

В следующем туре «Ювентус» примет «Эмполи» 30 марта, «Дженоа» в этот же день сыграет в гостях с «Удинезе».

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