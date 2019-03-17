Возвращение Зидана — проблема для Куртуа. Бельгиец не будет играть при французе

Источник: AFP 2019

В субботу Зинедин Зидан провел первую игру во главе «Реала» после возвращения в Мадрид — и сделал это довольно эффектно. Речь не о дежурной победе над «Сельтой» (2:0), а о том, в каком составе «сливочные» ее одержали. Символично, что успех хозяевам обеспечили отвергнутые Сантьяго Солари и возвращенные Зизу в основу Иско (гол) и Марселу (результативная передача), но еще символичнее решение вратарского вопроса — выбор в пользу Наваса вместо Куртуа. Выбор, имеющий далеко идущие последствия для бельгийского голкипера.

Сегодня играл Навас, но Куртуа тоже будет играть. А еще у нас есть третий вратарь — Лука. Мадриду нужны два, три, четыре классных голкипера. Тренер всегда сталкивается с проблемой выбора. Но до конца сезона я буду рассчитывать и на Кейлора, и на Тибо. А дальше — посмотрим. Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»

Конечно, мое мнение может быть ошибочным — вот возьмет француз и вернет Тибо в рамку через неделю и все разговоры зазря. Но есть ощущение, что этого не произойдет. Ведь костариканец не просто так был любимцем Зидана все два с половиной сезона, что тот возглавлял «Реал» в первый свой заход. Навас был одним из главных творцов трех лигочемпионских «сливочных» побед подряд — он тащил мадридцев к тем финалам ничуть не меньше, чем Роналду и компания. И Зизу изо всех сил защищал его от нападок Флорентино Переса — президенту «Королевского клуба» очень уж хотелось и вратаря под стать, голубых кровей. Видеть их в Навасе, несмотря на его блестящую игру, Перес отказывался наотрез.

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Именно благодаря французскому тренеру «Реал» при нем так и не обзавелся статусным голкипером, хотя разговоры об этом ходили каждое трансферное окно. Но стоило Зидану уйти, как Перес, вздохнув полной грудью, исполнил свою идею-фикс — в Мадрид переехал лучший вратарь ЧМ-2018, а лучший вратарь «Реала» последних двадцати лет (после Касильяса) незаслуженно сел на лавку. И сейчас ситуация повторится — только в обратную сторону.

Куртуа — большой талант, игрок топ-уровня, но выбор в его пользу, который сделал сначала Хулен Лопетеги, а затем и Солари — это прихоть одного отдельно взятого человека. Потому что Навас не проигрывал бельгийцу конкуренцию по спортивному принципу — да, он совершал ошибки (как и все), но его сэйвы подарили «Реалу» не один трофей. И так велика была его преданность мадридскому клубу, что в августе Кейлор ответил на вопрос о возможном отъезде из Мадрида в связи с появлением Тибо: «Желания уйти из “Реала” у меня не больше, чем умереть». А затем и вовсе продлил действующий контракт — верил, что этой несправедливости однажды придет конец.

Источник: Спорт-Экспресс

Похоже, пришел. Субботнее решение Зидана — максимально прямой намек Пересу на то, кто именно вернулся и за кем теперь последнее слово. Вряд ли француз будет устраивать вратарскую чехарду от матча к матчу: ему важнее иметь одного мотивированного, преданного — основного! — голкипера. Так что над будущим Куртуа в Мадриде повис большой знак вопроса. Смежных турниров, где можно было бы устраивать ротацию, у «Реала» в этом сезоне уже не осталось, значит, до лета шанс у Тибо может появиться только в случае травмы Кейлора. Готов ли вратарь с амбициями бельгийца терпеть роль запасного? Очень сомневаюсь. В его случае желание уйти из «Реала» вряд ли хоть как-то коррелирует с желанием умереть.

Поэтому, если новый сезон мадридский клуб встретит с Зиданом, Куртуа с большой долей вероятности встретит его за пределами испанской столицы. И это будет правильно.