«Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» и вышел на первое место в АПЛ
В матче 31-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» победил «Фулхэм» со счётом 2:1.
В матче 31-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» победил «Фулхэм» со счётом 2:1.
Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж». Обслуживал матч арбитр Крейг Поусон.
Счёт на 26-й минуте открыл Садио Мане, которому ассистировал Роберто Фирмино. Во втором тайме равновесие восстановил Райан Бабель. Победу мерсисайдцам принёс Джеймс Милнер, реализовавший пенальти на 81-й минуте.
Благодаря победе «Ливерпуль», набрав 76 очков, вышел на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Фулхэм» (17) остался в зоне вылета на 19-м месте.
В следующем туре «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоится 31 марта. «Фулхэму» предстоит домашняя игра с «Манчестер Сити», которая пройдёт 30 марта.
|Скотт Паркер
|Юрген Клопп
|Райан Бабел
|74′
|Садио Мане(Роберту Фирмину)
|26′
|Джеймс Милнер
|81′
|25
|Серхио Рико
|13
|Алиссон
|5
|Калум Чемберс
|4
|Виргил ван Дейк
|13
|Тим Рим
|26
|Эндрю Робертсон
|23
|Джо Брайан
90+4′
|32
|Жоэль Матип
|29
|Андре-Франк Замбо
65′
|66
|Трент Александр-Арнолд
|9
|Александр Митрович
|3
|Фабинью
39′
|11
|Флойд Айите
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|12
|Райан Бабел
|10
|Садио Мане
|21
|Тимоти Фосу-Менса
73′
|20
|Адам Лаллана
72′
|22
|Сайрус Кристи
|7
|Джеймс Милнер
|10
|Том Кэрни
82′
|9
|Роберту Фирмину
72′
|7
|Нескенс Кебано
|27
|Дивок Ориги
|24
|Жан-Микаэль Сери
65′
|11
|Мохамед Салах
90′
|3
|Райан Сессеньон
|15
|Дэниэл Старридж
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|16
|2
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|10
|11
|Фолы
|7
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Крейг Поусон(Англия)