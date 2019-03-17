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20:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» и вышел на первое место в АПЛ

В матче 31-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» победил «Фулхэм» со счётом 2:1.

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Источник: AFP 2019

Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж». Обслуживал матч арбитр Крейг Поусон.

Счёт на 26-й минуте открыл Садио Мане, которому ассистировал Роберто Фирмино. Во втором тайме равновесие восстановил Райан Бабель. Победу мерсисайдцам принёс Джеймс Милнер, реализовавший пенальти на 81-й минуте.

Благодаря победе «Ливерпуль», набрав 76 очков, вышел на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Фулхэм» (17) остался в зоне вылета на 19-м месте.

В следующем туре «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоится 31 марта. «Фулхэму» предстоит домашняя игра с «Манчестер Сити», которая пройдёт 30 марта.

Фулхэм
1:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 3117.03.2019, 17:15 (МСК UTC+3)Craven Cottage
Главные тренеры
Скотт ПаркерЮрген Клопп
Голы
Райан Бабел74′
Садио Мане(Роберту Фирмину)26′
Джеймс Милнер81′
Составы команд
25Серхио Рико
13Алиссон
5Калум Чемберс
4Виргил ван Дейк
13Тим Рим
26Эндрю Робертсон
23Джо Брайан
90+4′
32Жоэль Матип
29Андре-Франк Замбо
65′
66Трент Александр-Арнолд
9Александр Митрович
3Фабинью
39′
11Флойд Айите
5Джорджиньо Вайналдум
12Райан Бабел
10Садио Мане
21Тимоти Фосу-Менса
73′
20Адам Лаллана
72′
22Сайрус Кристи
7Джеймс Милнер
10Том Кэрни
82′
9Роберту Фирмину
72′
7Нескенс Кебано
27Дивок Ориги
24Жан-Микаэль Сери
65′
11Мохамед Салах
90′
3Райан Сессеньон
15Дэниэл Старридж
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)16
2Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
1Угловые10
11Фолы7
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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