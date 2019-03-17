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22:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» проиграл «Эвертону» в матче АПЛ

В матче 31-го тура чемпионата Англии «Эвертон» обыграл «Челси» со счётом 2:0.

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Источник: AFP 2019

Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Обслуживал матч арбитр Энтони Тэйлор.

Счёт был открыт на 49-й минуте. Автором гола стал Ришарлисон. На 72-й минуте преимущество мерсисайдцев увеличил Гилфи Тор Сигурдссон.

Благодаря этой победе «Эвертон», набрав 40 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Челси» (57) остался на шестом месте. Отставание лондонского клуба от четвёртого места, которое даёт право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, составляет три очка.

В следующем туре «Эвертон» на выезде сыграет с «Вест Хэм Юнайтед» (30 апреля), а «Челси» предстоит гостевая игра с «Кардифф Сити», которая состоится 31 апреля.

Эвертон
2:0
Первый тайм: 0:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 3117.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Goodison Park
Главные тренеры
Марку СилваМаурицио Сарри
Голы
Ришарлисон49′
Гильфи Сигурдссон72′
Нереализованные пенальти
Гильфи Сигурдссон72′
Составы команд
1Джордан Пикфорд
1Кепа Аррисабалага
4Майкл Кин
2Антонио Рюдигер
61′
12Люка Динь
3Маркос Алонсо
36′
13Йерри Мина
28Сесар Аспиликуэта
23Шеймус Коулман
30Давид Луиз
17Идрисса Гей
7Н`Голо Канте
29Доминик Калверт-Льюин
10Эден Азар
30Ришарлисон
11Родригес Педро
8Андре Гомеш
59′68′
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
74′
18Морган Шнейдерлен
20Каллум Хадсон-Одои
10Гильфи Сигурдссон
86′
8Росс Баркли
65′
26Том Дэйвис
12Рубен Лофтус-Чик
20Анисиу Калдейра Бернард
78′
9Гонсало Игуаин
66′
11Тео Уолкотт
18Оливье Жиру
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)15
8Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
16Фолы9
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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