«Челси» проиграл «Эвертону» в матче АПЛ
В матче 31-го тура чемпионата Англии «Эвертон» обыграл «Челси» со счётом 2:0.
В матче 31-го тура чемпионата Англии «Эвертон» обыграл «Челси» со счётом 2:0.
Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Обслуживал матч арбитр Энтони Тэйлор.
Счёт был открыт на 49-й минуте. Автором гола стал Ришарлисон. На 72-й минуте преимущество мерсисайдцев увеличил Гилфи Тор Сигурдссон.
Благодаря этой победе «Эвертон», набрав 40 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Челси» (57) остался на шестом месте. Отставание лондонского клуба от четвёртого места, которое даёт право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, составляет три очка.
В следующем туре «Эвертон» на выезде сыграет с «Вест Хэм Юнайтед» (30 апреля), а «Челси» предстоит гостевая игра с «Кардифф Сити», которая состоится 31 апреля.
|Марку Силва
|Маурицио Сарри
|Ришарлисон
|49′
|Гильфи Сигурдссон
|72′
|Гильфи Сигурдссон
|72′
|1
|Джордан Пикфорд
|1
|Кепа Аррисабалага
|4
|Майкл Кин
|2
|Антонио Рюдигер
61′
|12
|Люка Динь
|3
|Маркос Алонсо
36′
|13
|Йерри Мина
|28
|Сесар Аспиликуэта
|23
|Шеймус Коулман
|30
|Давид Луиз
|17
|Идрисса Гей
|7
|Н`Голо Канте
|29
|Доминик Калверт-Льюин
|10
|Эден Азар
|30
|Ришарлисон
|11
|Родригес Педро
|8
|Андре Гомеш
59′68′
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
74′
|18
|Морган Шнейдерлен
|20
|Каллум Хадсон-Одои
|10
|Гильфи Сигурдссон
86′
|8
|Росс Баркли
65′
|26
|Том Дэйвис
|12
|Рубен Лофтус-Чик
|20
|Анисиу Калдейра Бернард
78′
|9
|Гонсало Игуаин
66′
|11
|Тео Уолкотт
|18
|Оливье Жиру
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|15
|8
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)