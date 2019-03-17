«Челси» проиграл «Эвертону» в матче АПЛ

Источник: AFP 2019

Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Обслуживал матч арбитр Энтони Тэйлор.

Счёт был открыт на 49-й минуте. Автором гола стал Ришарлисон. На 72-й минуте преимущество мерсисайдцев увеличил Гилфи Тор Сигурдссон.

Благодаря этой победе «Эвертон», набрав 40 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Челси» (57) остался на шестом месте. Отставание лондонского клуба от четвёртого места, которое даёт право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, составляет три очка.