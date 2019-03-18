«Интер» победил «Милан» в дерби чемпионата Италии
ТАСС, 18 марта. Футболисты «Интера» победили «Милан» со счетом 3:2 в гостевом матче 28-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро».
ТАСС, 18 марта. Футболисты «Интера» победили «Милан» со счетом 3:2 в гостевом матче 28-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро».
В составе победителей голы забили Матиас Весино (3-я минута), Стефан де Врей (51) и Лаутаро Мартинес (67, с пенальти). У проигравших отличились Тьемуэ Бакайоко (57) и Матео Муссакио (71).
«Интер» продлил свою беспроигрышную серию в миланском дерби в чемпионате страны до шести матчей, последний раз «Милан» побеждал 31 января 2016 года (3:0). Всего команды провели между собой 181 матч, «Интер» одержал 67 побед, «Милан» выиграл в 57 матчах, еще 57 встреч завершились ничейным результатом.
«Интер» поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 53 очка после 28 матчей. «Милан» опустился на четвертую строчку, имея в активе 51 очко после 28 встреч.
В следующем матче 31 марта «Интер» на домашнем поле сыграет с римским «Лацио», «Милан» днем ранее сыграет на выезде с «Сампдорией».
|Дженнаро Гаттузо
|Лучано Спаллетти
|Темуе Бакайоко(Хакан Чалханоглу)
|57′
|Матиас Весино(Лаутаро Мартинес)
|3′
|Матео Пабло Музаккьо
|71′
|Стефан де Фрай(Маттео Политано)
|51′
|Лаутаро Мартинес
|67′
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|1
|Самир Ханданович
|2
|Давиде Калабрия
|33
|Данило Д`Амброзио
|13
|Алессио Романьоли
66′
|18
|Квадво Асамоа
|22
|Матео Пабло Музаккьо
|6
|Стефан де Фрай
|14
|Темуе Бакайоко
|37
|Милан Шкриньяр
|19
|Кшиштоф Пентек
|5
|Роберто Гальярдини
90+3′
|8
|Хесус Хоакин Сусо
79′
|10
|Лаутаро Мартинес
|10
|Хакан Чалханоглу
|44
|Иван Перишич
|68
|Рикардо Родригес
32′58′
|8
|Матиас Весино
79′90′
|63
|Патрик Кутроне
|13
|Андреа Раноккиа
|79
|Франк Кессье
69′
|77
|Марсело Брозович
14′73′
|12
|Андреа Конти
88′
|20
|Борха Валеро
|39
|Лукас Пакета
46′
|16
|Маттео Политано
84′
|7
|Самуэль Кастильехо
|87
|Антонио Кандрева
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Гвида(Италия)