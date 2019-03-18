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01:30 (мск), источник: ТАСС

«Интер» победил «Милан» в дерби чемпионата Италии

ТАСС, 18 марта. Футболисты «Интера» победили «Милан» со счетом 3:2 в гостевом матче 28-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро».

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Источник: AFP 2019

В составе победителей голы забили Матиас Весино (3-я минута), Стефан де Врей (51) и Лаутаро Мартинес (67, с пенальти). У проигравших отличились Тьемуэ Бакайоко (57) и Матео Муссакио (71).

«Интер» продлил свою беспроигрышную серию в миланском дерби в чемпионате страны до шести матчей, последний раз «Милан» побеждал 31 января 2016 года (3:0). Всего команды провели между собой 181 матч, «Интер» одержал 67 побед, «Милан» выиграл в 57 матчах, еще 57 встреч завершились ничейным результатом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Интер» поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 53 очка после 28 матчей. «Милан» опустился на четвертую строчку, имея в активе 51 очко после 28 встреч.

В следующем матче 31 марта «Интер» на домашнем поле сыграет с римским «Лацио», «Милан» днем ранее сыграет на выезде с «Сампдорией».

Милан
2:3
Первый тайм: 0:1
Интер
Футбол, Италия, Тур 2817.03.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро ГаттузоЛучано Спаллетти
Голы
Темуе Бакайоко(Хакан Чалханоглу)57′
Матиас Весино(Лаутаро Мартинес)3′
Матео Пабло Музаккьо71′
Стефан де Фрай(Маттео Политано)51′
Лаутаро Мартинес67′
Составы команд
99Джанлуиджи Доннарумма
1Самир Ханданович
2Давиде Калабрия
33Данило Д`Амброзио
13Алессио Романьоли
66′
18Квадво Асамоа
22Матео Пабло Музаккьо
6Стефан де Фрай
14Темуе Бакайоко
37Милан Шкриньяр
19Кшиштоф Пентек
5Роберто Гальярдини
90+3′
8Хесус Хоакин Сусо
79′
10Лаутаро Мартинес
10Хакан Чалханоглу
44Иван Перишич
68Рикардо Родригес
32′58′
8Матиас Весино
79′90′
63Патрик Кутроне
13Андреа Раноккиа
79Франк Кессье
69′
77Марсело Брозович
14′73′
12Андреа Конти
88′
20Борха Валеро
39Лукас Пакета
46′
16Маттео Политано
84′
7Самуэль Кастильехо
87Антонио Кандрева
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)14
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
7Угловые4
18Фолы13
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМарко Гвида(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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