«Интер» победил «Милан» в дерби чемпионата Италии

Источник: AFP 2019

В составе победителей голы забили Матиас Весино (3-я минута), Стефан де Врей (51) и Лаутаро Мартинес (67, с пенальти). У проигравших отличились Тьемуэ Бакайоко (57) и Матео Муссакио (71).

«Интер» продлил свою беспроигрышную серию в миланском дерби в чемпионате страны до шести матчей, последний раз «Милан» побеждал 31 января 2016 года (3:0). Всего команды провели между собой 181 матч, «Интер» одержал 67 побед, «Милан» выиграл в 57 матчах, еще 57 встреч завершились ничейным результатом.

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«Интер» поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 53 очка после 28 матчей. «Милан» опустился на четвертую строчку, имея в активе 51 очко после 28 встреч.