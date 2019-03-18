Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» обыграть «Марсель» в чемпионате Франции

Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей дублем отметился Анхель Ди Мария (55-я, 66-я минуты), еще один мяч на свой счет записал Килиан Мбаппе (45+2), который в компенсированное ко второму тайму время не реализовал пенальти. У гостей отличился Валер Жермен (46).