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01:24 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» обыграть «Марсель» в чемпионате Франции

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Футболисты «Пари Сен-Жермен» одержали победу над «Марселем» в матче 29-го тура чемпионата Франции.

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Источник: AFP 2019

Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей дублем отметился Анхель Ди Мария (55-я, 66-я минуты), еще один мяч на свой счет записал Килиан Мбаппе (45+2), который в компенсированное ко второму тайму время не реализовал пенальти. У гостей отличился Валер Жермен (46).

На 62-й минуте вратарь марсельской команды Стив Манданда остановил атаку соперника, сыграв рукой за пределами штрафной, и был удален.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1 с отрывом в 20 очков от идущего вторым «Лилля». «Марсель» отстает от лидера на 30 баллов и располагается на 4-й строчке.

ПСЖ
3:1
Первый тайм: 1:0
Марсель
Футбол, Франция, Тур 2917.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Parc des Princes
Главные тренеры
Томас ТухельРуди Гарсия
Голы
Кильян Мбаппе45+2′
Валер Жермен46′
Анхель Ди Мария55′
Анхель Ди Мария66′
Нереализованные пенальти
Кильян Мбаппе90+4′
Составы команд
16Альфонс Ареола
30Стив Манданда
62′
2Тиагу Силва
17′
2Хироки Сакаи
89′
3Преснель Кимпембе
58′
15Дуйе Чалета-Цар
5Маркиньюс
4Бубакар Камара
29′
6Марко Верратти
8Морган Сансон
8Леандро Паредес
17Буна Сарр
7Кильян Мбаппе
5Лукас Окампос
58′
11Анхель Ди Мария
39′
28Валер Жермен
12Тома Менье
36′
26Флориан Товен
77′
4Тило Керер
7Неманья Радоньич
13Дани Алвес
31′
27Максим Лопес
69′
31Колен Дагба
12Кевин Стротман
20Левен Кюрзава
26′80′
9Марио Балотелли
65′
14Хуан Бернат
16Йоан Пеле
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
8Удары (всего)3
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые3
11Фолы19
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАнтони Готье(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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