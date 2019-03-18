Месси установил рекорд по числу побед в составе «Барселоны»

Источник: AFP 2019

В воскресенье в матче 28-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде победила «Бетис» со счетом 4:1. 31-летний аргентинский нападающий забил три мяча.

Теперь на счету Месси 477 побед, у Хави — 476. Третье место по этому показателю занимает бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста (459).

Кроме того, Месси догнал по количеству матчей за «Барселону» Иньесту (674). Лидирует Хави (767).

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. Форвард является девятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Месси — пятикратный обладатель приза лучшему игроку мира по итогам года — «Золотой мяч».