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09:31 (мск), источник: ТАСС

Месси установил рекорд по числу побед в составе «Барселоны»

ТАСС, 18 марта. Футболист испанской «Барселоны» Лионель Месси побил рекорд бывшего полузащитника команды Хави по количеству побед в составе клуба. Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

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Источник: AFP 2019

В воскресенье в матче 28-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде победила «Бетис» со счетом 4:1. 31-летний аргентинский нападающий забил три мяча.

Теперь на счету Месси 477 побед, у Хави — 476. Третье место по этому показателю занимает бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста (459).

Кроме того, Месси догнал по количеству матчей за «Барселону» Иньесту (674). Лидирует Хави (767).

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. Форвард является девятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Месси — пятикратный обладатель приза лучшему игроку мира по итогам года — «Золотой мяч».

В текущем сезоне Месси провел 26 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 29 мячей. «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице национального первенства.

Бетис
1:4
Первый тайм: 0:2
Барселона
Футбол, Испания, Тур 2817.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Главные тренеры
Солар Кике СетьенЭрнесто Вальверде
Голы
Лорен Морон(Диего Лайнес)82′
Лионель Месси18′
Лионель Месси(Луис Суарес)45+2′
Луис Суарес(Жерар Пике)63′
Лионель Месси(Иван Ракитич)85′
Составы команд
13Пау Лопес
1Марк-Андре тер Штеген
5Марк Бартра
20Сержи Роберто
12Решел да Силва Жуниор Сидней
18Жорди Альба
23Аисса Манди
3Жерар Пике
11Кристиан Тельо
15Клеман Лангле
52′
6Серхио Каналес
22Артуро Видаль
10Родригес Руис Хесе
5Серхио Бускетс
18Андрес Гуардадо
16′
10Лионель Месси
17Санчес Родригес Хоакин
67′
4Иван Ракитич
88′
24Эмерсон
21Карлес Аленья
21Джовани Ло Сельсо
68′
8Артур
64′
22Диего Лайнес
2Нелсон Семеду
67′
14Виллиам Карвалью
75′
9Луис Суарес
90′
16Лорен Морон
7Филиппе Коутинью
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)15
3Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
3Угловые7
10Фолы11
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяРикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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