Месси установил рекорд по числу побед в составе «Барселоны»
ТАСС, 18 марта. Футболист испанской «Барселоны» Лионель Месси побил рекорд бывшего полузащитника команды Хави по количеству побед в составе клуба. Об этом сообщает
ТАСС, 18 марта. Футболист испанской «Барселоны» Лионель Месси побил рекорд бывшего полузащитника команды Хави по количеству побед в составе клуба. Об этом сообщает
В воскресенье в матче 28-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде победила «Бетис» со счетом 4:1. 31-летний аргентинский нападающий забил три мяча.
Теперь на счету Месси 477 побед, у Хави — 476. Третье место по этому показателю занимает бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста (459).
Кроме того, Месси догнал по количеству матчей за «Барселону» Иньесту (674). Лидирует Хави (767).
Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. Форвард является девятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Месси — пятикратный обладатель приза лучшему игроку мира по итогам года — «Золотой мяч».
В текущем сезоне Месси провел 26 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 29 мячей. «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице национального первенства.
|Солар Кике Сетьен
|Эрнесто Вальверде
|Лорен Морон(Диего Лайнес)
|82′
|Лионель Месси
|18′
|Лионель Месси(Луис Суарес)
|45+2′
|Луис Суарес(Жерар Пике)
|63′
|Лионель Месси(Иван Ракитич)
|85′
|13
|Пау Лопес
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|5
|Марк Бартра
|20
|Сержи Роберто
|12
|Решел да Силва Жуниор Сидней
|18
|Жорди Альба
|23
|Аисса Манди
|3
|Жерар Пике
|11
|Кристиан Тельо
|15
|Клеман Лангле
52′
|6
|Серхио Каналес
|22
|Артуро Видаль
|10
|Родригес Руис Хесе
|5
|Серхио Бускетс
|18
|Андрес Гуардадо
16′
|10
|Лионель Месси
|17
|Санчес Родригес Хоакин
67′
|4
|Иван Ракитич
88′
|24
|Эмерсон
|21
|Карлес Аленья
|21
|Джовани Ло Сельсо
68′
|8
|Артур
64′
|22
|Диего Лайнес
|2
|Нелсон Семеду
67′
|14
|Виллиам Карвалью
75′
|9
|Луис Суарес
90′
|16
|Лорен Морон
|7
|Филиппе Коутинью
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)