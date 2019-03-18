Балотелли играл с «ПСЖ» в майке Рэшфорда и хотел устроить провокацию

По информации источника, форвард марсельцев надел майку нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда под игровую форму и собирался показать её после своего забитого гола. Таким образом итальянский футболист хотел уколоть парижан, которые недавно вылетели из Лиги чемпионов после того, как пропустили гол от Рэшфорда со спорного пенальти.