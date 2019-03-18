Вратарь «Наполи» Оспина потерял сознание в матче с «Удинезе»
Голкипер «Наполи» Давид Оспина не смог продолжить матч 28-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (4:2). Футболист
Голкипер «Наполи» Давид Оспина не смог продолжить матч 28-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (4:2). Футболист
Колумбиец получил удар в голову в дебюте встречи в столкновении с игроком соперника Игнасио Пуссетто. Медики перебинтовали голову голкиперу, после чего Оспина продолжил матч. Однако на 40-й минуте встречи вратарь упал на газон без сознания.
Футболиста доставили в больницу, где ему была сделана томография. Football Italia сообщает, что у Оспины диагностирована травма головы, но серьезных последствий не обнаружено. 30-летний вратарь в целях безопасности остался в больнице на двое суток.
«Наполи» арендовал Давида Оспину у «Арсенала». В этом сезоне на счету колумбийца 21 матч во всех соревнованиях, 22 пропущенных мяча и 7 игр на ноль.
|Карло Анчелотти
|Давиде Никола
|Амин Юнес(Дрис Мертенс)
|17′
|Кевин Лазанья(Секу Фофана)
|30′
|Хосе Кальехон(Дрис Мертенс)
|26′
|Секу Фофана(Хидде тер Авест)
|36′
|Аркадиуш Милик(Хосе Кальехон)
|57′
|Дрис Мертенс(Маркес Лоурейру Аллан)
|69′
|19
|Никола Максимович
|1
|Хуан Муссо
|26
|Калиду Кулибали
|5
|Уильям Трост-Эконг
|31
|Фаузи Гулям
|90
|Марвин Зегелар
|5
|Маркес Лоурейру Аллан
|6
|Секу Фофана
|20
|Петр Зелиньски
11′
|38
|Роландо Мандрагора
|7
|Хосе Кальехон
|10
|Родриго де Пауль
|14
|Дрис Мертенс
|15
|Кевин Лазанья
|99
|Аркадиуш Милик
|23
|Игнасио Пуссетто
|25
|Давид Оспина
44′
|18
|Хидде тер Авест
68′
|1
|Алекс Мерет
|87
|Себастьен Де Майо
|2
|Кевин Малькюи
86′
|19
|Йенс Стрюгер Ларсен
86′
|23
|Эльсеид Хюсай
|7
|Стефано Окака Чука
|34
|Амин Юнес
56′
|30
|Раньери Гимарайнш Сандру
13′64′
|9
|Симоне Верди
|13
|Сванте Ингельссон
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|5
|Фолы
|7
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Паоло Валери(Италия)