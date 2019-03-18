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10:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вратарь «Наполи» Оспина потерял сознание в матче с «Удинезе»

Голкипер «Наполи» Давид Оспина не смог продолжить матч 28-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (4:2). Футболист из-за травмы головы потерял сознание в конце 1-го тайма.

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Колумбиец получил удар в голову в дебюте встречи в столкновении с игроком соперника Игнасио Пуссетто. Медики перебинтовали голову голкиперу, после чего Оспина продолжил матч. Однако на 40-й минуте встречи вратарь упал на газон без сознания.

Футболиста доставили в больницу, где ему была сделана томография. Football Italia сообщает, что у Оспины диагностирована травма головы, но серьезных последствий не обнаружено. 30-летний вратарь в целях безопасности остался в больнице на двое суток.

«Наполи» арендовал Давида Оспину у «Арсенала». В этом сезоне на счету колумбийца 21 матч во всех соревнованиях, 22 пропущенных мяча и 7 игр на ноль. ​

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Наполи
4:2
Первый тайм: 2:2
Удинезе
Футбол, Италия, Тур 2817.03.2019, 20:00 (МСК UTC+3)San Paolo
Главные тренеры
Карло АнчелоттиДавиде Никола
Голы
Амин Юнес(Дрис Мертенс)17′
Кевин Лазанья(Секу Фофана)30′
Хосе Кальехон(Дрис Мертенс)26′
Секу Фофана(Хидде тер Авест)36′
Аркадиуш Милик(Хосе Кальехон)57′
Дрис Мертенс(Маркес Лоурейру Аллан)69′
Составы команд
19Никола Максимович
1Хуан Муссо
26Калиду Кулибали
5Уильям Трост-Эконг
31Фаузи Гулям
90Марвин Зегелар
5Маркес Лоурейру Аллан
6Секу Фофана
20Петр Зелиньски
11′
38Роландо Мандрагора
7Хосе Кальехон
10Родриго де Пауль
14Дрис Мертенс
15Кевин Лазанья
99Аркадиуш Милик
23Игнасио Пуссетто
25Давид Оспина
44′
18Хидде тер Авест
68′
1Алекс Мерет
87Себастьен Де Майо
2Кевин Малькюи
86′
19Йенс Стрюгер Ларсен
86′
23Эльсеид Хюсай
7Стефано Окака Чука
34Амин Юнес
56′
30Раньери Гимарайнш Сандру
13′64′
9Симоне Верди
13Сванте Ингельссон
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)12
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
5Фолы7
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПаоло Валери(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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