«Тобол» метит на чемпионство, или как играют претенденты на медали в КПЛ-2019

Так, на первое место вышел «Тобол». От костанайцев в этом сезоне снова ждали медалей, но мало кто предполагал от них такого резвого старта. В последний раз такое начало они выдавали в 2016 году, но тогда у них был другой тренерский штаб, другой подбор исполнителей и совсем другая игра, что вкупе привело к итоговому седьмому месту. Сейчас ситуация иная, у руля команды стоит амбициозный специалист, выжимающий от своих подопечных максимальный результат. И, если костанайские футболисты не потеряют уверенность в своих силах и текущий боевой настрой, то способны включиться в чемпионскую гонку и даже ее выиграть. Главное, им самим не сплоховать, в то время как другие претенденты будут терять очки.

Например, «Окжетпес» показал, как нужно играть с «Астаной». Хоть пятикратный чемпион победил, а действовал не лучшим образом и в основном из-за недооценки соперника, а также из-за грамотно выбранной тактики самих синегорцев. С более матерым оппонентом столичная команда вполне может оступиться, а это шанс для «Тобола» и остальных конкурентов.

В том числе для «Кайрата». Алматинцы пока играют со скрипом, но при этом набрали шесть очков из шести возможных. С возвращением в строй Бауыржана Исламхана, возможно, игра стабилизируется, хотя и так понятно, что команду Алексея Шпилевского ожидает непростой сезон. Для нее будет большим успехом, если она в конечном итоге финиширует не ниже призовой тройки. А доведется ей до последнего оказывать конкурентную борьбу за чемпионство «Тоболу» и «Астане», честь и хвала. Пока что легионеры «Кайрата» не впечатляют.

Не станем сбрасывать со счетов «Ордабасы», который является единственным клубом, не пропустившим ни одного мяча по итогам двух туров. И все же победа над «Актобе» далась южанам очень непросто. И не мешало бы шымкентцам подписать хорошего форварда, иначе моменты создаются, а реализовывать их хладнокровно не получается. Одного Алексея Щеткина недостаточно, в то время как Виталию Ли не хватает должного мастерства. Посмотрим, как футболисты Кахабера Цхададзе покажут себя в следующих матчах, особенно в пятом туре, когда на выезде встретятся с «Астаной». Наберут в них очки — окажутся в реальных претендентах на «золото».

Содержательную игру показывает «Жетысу», разместившийся на второй позиции. Не исключено, что это временное явление и рано или поздно семиреченцы откатятся назад. Но будет здорово, если талдыкорганцы продемонстрируют стабильность и подольше задержатся в верхней части таблицы. Кстати, в сезоне-2011 на них никто не ставил, а они взяли и выиграли серебряные медали. Может быть, в этом году они повторят свой подвиг хотя бы в виде занятого третьего места?

Что касается перспектив других клубов, разве что «Иртыш» может попытаться вплотную приблизиться к первой тройке, тогда как «Атырау», «Шахтер», «Кайсар», «Окжетпес», «Тараз» — середняки. И один из них, судя по всему, впоследствии разделит судьбу «Актобе», ставшего основным претендентом на вылет в первую лигу после примененных новых санкций со стороны ФИФА.