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13:25 (мск), источник: БЕЛТА

«Ислочь» — «Шахтер», «Витебск» — «Динамо-Минск» сыграют в полуфинале Кубка Беларуси

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске состоялась жеребьевка полуфинальных пар розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Футболисты «Ислочи» (Минский район), выбившие в четвертьфинале борисовский БАТЭ, в борьбе за выход в финал дважды встретятся с вице-чемпионом Беларуси солигорским «Шахтером».

Бронзовому призеру национального первенства минскому «Динамо» предстоит сразиться с «Витебском». Для витебчан очень важно пробиться в финал, ведь решающий поединок кубкового турнира состоится 26 мая в их родном городе.

Первые полуфинальные встречи пройдут 10 апреля, ответные — 1 мая.

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