«Ислочь» — «Шахтер», «Витебск» — «Динамо-Минск» сыграют в полуфинале Кубка Беларуси

Футболисты «Ислочи» (Минский район), выбившие в четвертьфинале борисовский БАТЭ, в борьбе за выход в финал дважды встретятся с вице-чемпионом Беларуси солигорским «Шахтером».

Бронзовому призеру национального первенства минскому «Динамо» предстоит сразиться с «Витебском». Для витебчан очень важно пробиться в финал, ведь решающий поединок кубкового турнира состоится 26 мая в их родном городе.