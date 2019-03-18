«Ислочь» — «Шахтер», «Витебск» — «Динамо-Минск» сыграют в полуфинале Кубка Беларуси
18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске состоялась жеребьевка полуфинальных пар розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске состоялась жеребьевка полуфинальных пар розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Футболисты «Ислочи» (Минский район), выбившие в четвертьфинале борисовский БАТЭ, в борьбе за выход в финал дважды встретятся с
Бронзовому призеру национального первенства минскому «Динамо» предстоит сразиться с «Витебском». Для витебчан очень важно пробиться в финал, ведь решающий поединок кубкового турнира состоится 26 мая в их родном городе.
Первые полуфинальные встречи пройдут 10 апреля, ответные — 1 мая.